羽球》外媒看球后戴資穎 一語道出「台灣困境」

戴資穎在香港羽球公開賽四強戰逆轉擊退世錦賽冠軍瑪琳。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣在國際社會上屢屢遭到打壓，我國運動員只能以「Chinese Taipei」（中華台北）之名參加國際賽事，法新社駐香港編輯Sean Gleeson在觀看台灣世界球后戴資穎的比賽感觸很深，並一語道出台灣的困境。

戴資穎雖然在香港羽球公開賽四強戰中傷退，無緣完成3連霸，但是在8強演出大逆轉擊敗新科世錦賽冠軍瑪琳（Carolina Marin），令人印象深刻，連法新社駐香港編輯Sean Gleeson也在推特上發文大讚比賽相當精采，不過他話鋒一轉提到，小戴與其他台灣球員一樣，因為政治原因，只能以「中華台北」名義出賽。

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他在現場也發現到令人有趣的畫面，在觀眾席來了非常多的台灣人來幫小戴加油，而當地觀眾也為她打氣，全場聚集不同原因或政治理念的球迷，在這一小時內都為小戴加油，這真的是令人難以置信的運動賽事。