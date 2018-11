羽球》外媒看球后戴資穎 一語道出「台灣困境」

戴資穎在香港羽球公開賽四強戰逆轉擊退世錦賽冠軍瑪琳。(資料照,BadmintonPhoto提供)

〔體育中心/綜合報導〕台灣在國際社會上屢屢遭到打壓,我國運動員只能以「Chinese Taipei」(中華台北)之名參加國際賽事,法新社駐香港編輯Sean Gleeson在觀看台灣世界球后戴資穎的比賽感觸很深,並一語道出台灣的困境。

戴資穎雖然在香港羽球公開賽四強戰中傷退,無緣完成3連霸,但是在8強演出大逆轉擊敗新科世錦賽冠軍瑪琳(Carolina Marin),令人印象深刻,連法新社駐香港編輯Sean Gleeson也在推特上發文大讚比賽相當精采,不過他話鋒一轉提到,小戴與其他台灣球員一樣,因為政治原因,只能以「中華台北」名義出賽。

請繼續往下閱讀...

他在現場也發現到令人有趣的畫面,在觀眾席來了非常多的台灣人來幫小戴加油,而當地觀眾也為她打氣,全場聚集不同原因或政治理念的球迷,在這一小時內都為小戴加油,這真的是令人難以置信的運動賽事。

Lot of great moments this week but my highlight, along with the Indonesians in the last match, was watching Tai Tzu Ying knock out Carolina Marin in the quarter-finals. Like the other Taiwanese players, for political reasons Tai has to compete under the banner of "Chinese Taipei" pic.twitter.com/bVqA6oLWXJ