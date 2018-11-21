棒球》旅外強投成生力軍 王維中、曾仁和加入adidas

王維中、曾仁和正式加入adidas堅強陣容。（adidas提供）

〔體育中心／綜合報導〕國際運動品牌adidas今日正式宣布台灣旅外投手王維中、曾仁和正式加入adidas堅強陣容，為Team adidas再添生力軍。

新生代左投王維中旅美後轉戰韓國職棒，成為台灣棒壇第一人；而旅美強投曾仁和赴美後兩次被選為「小熊農場年度最佳投手獎」，兩位旅外投手在海外大放異彩，勇於打破不可能並締造歷史，展現「由我創造」Here to Create 的精神，成為Team adidas的強力新血。

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王維中之前效力於美國密爾瓦基釀酒人隊，不僅是美國職棒第一位以新人之姿「跳級」直升大聯盟的球員，當時年僅21歲的王維中更成為台灣史上最年輕登上美國大聯盟的球員。正面樂觀的他喜愛挑戰，樂於當開創者，王維中去年轉戰亞洲，不僅是韓國職棒史上的「台灣第一人」，開季之初更一鳴驚人，之後更被當地媒體封為「台灣特急」。

回顧過往，王維中也曾經歷韌帶撕裂開刀重建等嚴峻考驗，但他展現高度毅力，時常以自己座右銘激勵自己：「要是會放棄的話，當初就不會開始。」而面對未來，王維中呼應adidas「由我創造」精神，正面表示：「很期待迎接新的挑戰，開創自己的道路，做別人沒做過的事。」

極富天份的「土虱」曾仁和在高中時期就獲得國內外球探關注，當時更曾「破格」獲選成為經典賽國手，是史上第三位入選中華成棒代表隊的青棒選手。曾仁和於2013年加入美國大聯盟芝加哥小熊隊，曾兩次獲選為「小熊農場年度最佳投手」，更以初生之犢不畏虎的勇氣挑戰大聯盟，成為台灣棒壇史上第5位以先發投手身分站上大聯盟的球員，同時締造小熊隊史14年來最年輕初登板即先發的紀錄，以優異表現發揮「創造者」精神。

今年，曾仁和持續調整自己的狀況，近期也加強重量訓練，曾仁和積極表示：「學會調整是最大的收穫，相信自己在明年的球季會創造全新的開始，打破更多的不可能。」

王維中與曾仁和在海外征戰多年，更曾一起在美國訓練成為室友，今更一同攜手加入adidas大家庭，兩位新生代強投的加盟將力助adidas，以更堅強的陣容展現「由我創造」的品牌精神。