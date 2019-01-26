NBA》哈登連22場飆破30分 火箭3分險勝暴龍

火箭末節險遭翻盤。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今在自家主場迎戰勁敵暴龍，末節一度握有15分領先，暴龍卻在最後1分多鐘下起三分雨，追至3分落後，不過攻勢來得太晚，最後一擊雷納德（Kawhi Leonard）勉強出手後沒能命中，暴龍終場以119：121飲恨吞二連敗。

開賽火箭多點開花，多人都有分數進帳，第一節結束就拿下超過10分領先，之後一路領先到末節，剩下1分21秒時暴龍射手D.格林（Danny Green）命中一顆三分球，似乎開啟暴龍進攻開關，雷納德連續拿5分，D.格林再補3分彈，最後35秒E.戈登一次踩線失誤後將球權拱手讓人，西亞卡姆（Pascal Siakam）關鍵三分球將落後追至3分差。

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最後兩波攻勢雙方分別由E.戈登、雷納德操刀，不過E.戈登沒能擴大領先，雷納德也遭緊迫防守，僅勉強出手，無法逆轉戰局。

此戰火箭先發五人得分皆上雙，大鬍子哈登（James Harden）攻下全場最高35分、7助攻，連續22場飆破30分，E.戈登貢獻24分，中鋒法瑞德（Kenneth Faried）命中率飆破七成，繳21分、14籃板雙十成績。

暴龍則是相當可惜，雷納德35分、7籃板，西亞卡姆22分、12籃板，D.格林射進6記三分彈飆進22分，伊巴卡（Serge Ibaka）也有12分、14籃板，羅利（Kyle Lowry）僅拿9分部過友11助攻。

雷納德（右）。（美聯社）

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