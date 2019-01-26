NBA》扶不起的騎士！ 奧斯曼砍生涯新高還是做白工

被看好成為騎士新領袖的奧斯曼今砍下生涯新高29分卻仍難挽救球隊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟爐主騎士今在主場迎戰熱火，儘管被看好成為「詹皇」詹姆斯（LeBron James）離開後，球隊領袖接班人的小前鋒奧斯曼（Cedi Osman）火力全開，轟下生涯單場新高的29分，騎士仍以94：100不敵來訪的熱火，不但吞下6連敗，開季至今9勝40敗的戰績更是慘不忍睹。

此役球隊中鋒T.湯普森（Tristan Thompson）持續因腳踝酸痛高掛傷兵，比賽開始騎士打得相當強勢，首局就打出一波6：0的攻勢，不過熱火馬上有所回應，兩隊激戰到首節最後一分鐘，D.瓊斯（Derrick Jones Jr.）三分遠投，才幫助熱火以27：23暫時領先。

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次節騎士靠著奧斯曼大爆發，單節獨拿8分，加上單節全隊高達70%的投籃命中率，直接將比分追平逆轉。然而易籃後，騎士又開始自亂陣腳，讓熱火有機可趁，懷特塞德（Hassan Whiteside）更在禁區稱霸狂抓8籃板。最末節騎士雖然靠著三分射手在外線發力，一度將雙位數的比分差縮小到個位數，但最後仍沒能將戰局逆轉，最終就以94：100落敗。

苦吞6連敗的騎士，開季至今勝場數仍沒能上雙，奧斯曼今20投11中砍下生涯新高的29分，卻仍沒能幫助球隊拿下勝利，塞克斯頓（Collin Sexton）、柏克斯（Alec Burks）接攻下13分，騎士中鋒齊吉克（Ante Zizic）則砍下11分9籃板。

而來訪的熱火，則由溫斯洛（Justise Winslow）攻下全隊最高的27分7籃板，D.瓊斯14分10籃板、懷特塞德也有14分13籃板，雙雙繳出「雙十」成績單，老將魏德（Dwyane Wade）則砍下13分6籃板。

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