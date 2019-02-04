NBA》不甩交易傳聞 灰熊M.加索率隊擊敗尼克

M.加索第三節獨拿10分，幫助灰熊隊擊敗尼克隊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊隊今天與尼克隊對決，在第三節M.加索（Marc Gasol）單節10分的帶領下，以96：84擊敗尼克隊，終止球隊近期的三連敗。

全場拿下24分9籃板的M.加索，在賽後訪問時被問到交易的事情時表示，他並不想回答那些問題，因為他的心情不在這些事情上面，他只想要享受球隊勝利的時刻。灰熊隊在近期的19場比賽輸掉了17場。

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近日灰熊隊因為不斷地輸球，他們從西部第三名直接掉到目前西部倒數第二的位置，因此球隊直接把M.加索以及康利擺上交易檯。

康利（Mike Conley）這場比賽拿下25分8籃板7助攻3抄截，他在因為左膝痠痛缺席上場比賽後，重返賽場後繳出相當具有說服力的表現，M.加索表示：「當我們一起打球時，我知道我們能夠做到什麼事情。」在交易截止日前，灰熊隊還有一場對上灰狼隊的比賽。

康利上場比賽缺席，這場回歸繳出優秀表現。（美聯社）

這場比賽灰熊隊面對到同樣也在坦的尼克隊，前兩節打完灰熊隊領先1分，在第三節打出32：21的比數拉開比賽，最終以96：84拿下勝利。尼克隊新秀諾克斯（Kevin Knox）拿下全隊最高的17分，新同學D.喬丹（DeAndre Jordan）拿下12分12籃板的雙十表現，D.史密斯（Dennis Smith Jr.）拿下8分3籃板6助攻，海佐尼亞（Mario Hezonja）替補出場拿下14分8籃板。

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