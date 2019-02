NBA》神劇本！朗度不思議絕殺 湖人氣走綠衫軍（影音）

朗度成為英雄。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕湖人客場迎戰塞爾提克,詹姆斯(LeBron James)開啟「全力詹」模式,全場攻下28分、10籃板、12助攻的大三元成績,與綠衫軍殺到最後一秒仍難分難解。最終由朗度(Rajon Rondo)對老東家投出絕殺2分球,讓湖人以129:128贏球,全場綠衫軍球迷啞口無言。

本場比賽兩隊你來我往互有領先,第四節厄文和詹姆斯互飆三分球,最後1分24秒,塞爾提克由莫里斯(Marcus Morris)命中三分球,拉開差距到6分,但湖人連兩記三分球在最後50秒再度追平,塔圖姆製造犯規,兩罰命中讓綠衫軍再度超前。

不過湖人少主之一的庫茲馬跳出來投三分,湖人再度一分領先,剩下19秒,厄文用個人能力高難度上籃命中,綠衫軍再度超前。

湖人剩下11.5秒進攻機會,英葛蘭上籃未中,但朗度在亂軍中撿到進攻籃板,壓哨命中兩分球,湖人就以一分險勝。

湖人方面,除了詹姆斯大三元,朗度全場17分、7籃板、10助攻,庫茲馬也有25分5籃板進帳;塞爾提克方面厄文24分8助攻、塔圖姆22分。

Rajon Rondo buries the #TissotBuzzerBeater to win it for the @Lakers in Boston! #ThisIsYourTime #LakeShow pic.twitter.com/SuGZSzrZGE