NBA》神劇本！朗度不思議絕殺 湖人氣走綠衫軍（影音）

朗度成為英雄。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人客場迎戰塞爾提克，詹姆斯（LeBron James）開啟「全力詹」模式，全場攻下28分、10籃板、12助攻的大三元成績，與綠衫軍殺到最後一秒仍難分難解。最終由朗度（Rajon Rondo）對老東家投出絕殺2分球，讓湖人以129：128贏球，全場綠衫軍球迷啞口無言。

本場比賽兩隊你來我往互有領先，第四節厄文和詹姆斯互飆三分球，最後1分24秒，塞爾提克由莫里斯（Marcus Morris）命中三分球，拉開差距到6分，但湖人連兩記三分球在最後50秒再度追平，塔圖姆製造犯規，兩罰命中讓綠衫軍再度超前。

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不過湖人少主之一的庫茲馬跳出來投三分，湖人再度一分領先，剩下19秒，厄文用個人能力高難度上籃命中，綠衫軍再度超前。

湖人剩下11.5秒進攻機會，英葛蘭上籃未中，但朗度在亂軍中撿到進攻籃板，壓哨命中兩分球，湖人就以一分險勝。

湖人方面，除了詹姆斯大三元，朗度全場17分、7籃板、10助攻，庫茲馬也有25分5籃板進帳；塞爾提克方面厄文24分8助攻、塔圖姆22分。

Rajon Rondo buries the #TissotBuzzerBeater to win it for the @Lakers in Boston! #ThisIsYourTime #LakeShow pic.twitter.com/SuGZSzrZGE — NBA （@NBA） 2019年2月8日

朗度投進絕殺球。（美聯社）

詹姆斯拿下大三元。（法新社）

厄文拿下24分。（法新社）

庫茲馬投籃。（法新社）

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