謝榮豪有愛助攻 拚上半季復出

謝榮豪（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕中信牛棚主力謝榮豪去年因傷沒有完整球季，季後右肘動刀，近日恢復傳接球及重訓，恐趕不上開季，但初為人父的他擔子加重，力拚早日復出。

謝榮豪右肘去年底進行2項手術，清除骨刺並修復軟骨破裂，上週已開始丟球，仍在距離10到15公尺的輕鬆傳接球階段。由於手傷還會不適，他不想操之過急，「教練也叫我一步一步來，避免跟之前一樣急了又倒退，時間拖更長，受傷就無法跟別人競爭。」

去年中信少了謝榮豪，更加頭痛，他也盼能早點上場比賽，再拚成績，因為去年5月結婚後，已有2個月大的女兒，自覺責任更大，他說：「做好自己工作，希望上半季能復出。」

與外籍投手教練銳威共事數日後，謝榮豪覺得教練好相處又好溝通，銳威也不斷提醒他們要保持笑容。二軍投手教練林恩宇並提醒謝榮豪，傷後投球會找不痛的姿勢丟，易使用不正確的出力點，因此不要急，先固定動作較重要。