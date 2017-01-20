小薇不敵「最辣人妻」

謝淑薇未能逆轉勝。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕力抗去年WTA hotties百大性感排行榜首、斯洛伐克第6種子齊布可娃，謝淑薇次盤躲過賽末點，搶7還險些逆轉，可惜最後關頭連丟3分，終以4：6、6：7（8：10）不敵，連2年澳網女單64強止步。

31歲的謝淑薇曾在2014年吉隆坡網賽敗給齊布可娃，如今再度對決「最辣人妻」，小薇開賽第3局率先破發，卻隨即被回破，雙方第6局起再度互破僵持，第10局齊布可娃把握機會，第3度破發首盤到手。

次盤謝淑薇體能下滑，發球手感欠佳，第6局失守陷入落後，儘管第10局回破，怎奈搶7錯失8：7聽牌，未能扳平。

詹謹瑋連2年首戰敗

女雙首輪，詹謹瑋和日本女將波形純理的跨國組合四度遭破發，3：6、1：6不敵德國瑪麗亞／法國芭曼提耶，台將男、女雙打全軍覆沒。

台灣僅剩混雙最後希望詹家姊妹，詹詠然與波蘭庫柏特名列第5種子，首戰地主外卡葛佛莉洛娃／薩維爾。妹妹詹皓晴則與白俄羅斯墨尼第6度在大滿貫合作，榮膺第4種子，連2年澳網再戰茱拉珂（克羅埃西亞）／羅澤（荷蘭），期待討回去年首輪失利悶氣。