郭泓志飆2K 化解滿壘危機

郭泓志昨出賽，一度製造滿壘危機，幸好飆2K解危。 （資料照，展逸國際行銷提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕自己的危機自己救！效力教士的旅美投手「小小郭」郭泓志，昨支援大聯盟春訓熱身賽，對手為白襪，雖一度製造滿壘危機，所幸連飆2K解危，目前熱身賽出賽2場仍無失分。

郭泓志是在9局下雙方戰成9：9平手時登板投球，先解決首棒打者阿瓦瑞茲，接著四壞保送戴莫尼克，再讓寇爾敲二壘安打，然後四壞保送柯林斯，形成1出局滿壘局面。此時郭泓志穩住陣腳，連續三振巴沙比和彼得，守住失分危機，雙方握手言和。

總計郭泓志在熱身賽投2場，3局投球被敲1安，飆出4K、3保送，無失分。上個月，郭泓志和教士簽下小聯盟合約，希望能繼2011年9月25日之後，再度躍上大聯盟舞台，續寫「不死鳥傳奇」。