NBA選秀大物群像》J.傑克森守優於攻 最大弱點EQ差

J.傑克森（法新社資料照）

前言︰NBA選秀會將在台灣時間23日早上登場，七六人搶下狀元籤後，意味連兩年前4順位球隊都相同，依序為七六人、湖人、塞爾提克、太陽，自由體育將先為讀者盤點狀元郎可能人選，除了大熱門佛爾茲，還包括老爸不斷放話的UCLA後衛波爾（Lonzo Ball）及堪薩斯大學搖擺人J.傑克森（Josh Jackson）等人。

記者林岳甫／專題報導

J.傑克森即便現階段狀元聲勢較低，但他擁有優異體能條件且還有無窮潛力能開發，讓許多球隊垂涎三尺，塞爾提克、湖人與太陽都有可能把這名搖擺人納入旗下。

母親過去是名籃球員，J.傑克森自幼即展現極高籃球天賦，他大學就追隨母親腳步，成為堪薩斯大學成員。如今，20歲的他準備成為NBA一員，在籃球場上的成就先勝過母親。

J.傑克森最大特點在於體能條件優異，輕鬆切入爆扣不成問題，同時具備出色的防守能力，守控衛甚至扛到大前鋒都難不倒他。諸多選秀網站認為，J.傑克森的進攻手段若能繼續進化，有機會變成第2個馬刺雷納德，並躍升球隊一哥及聯盟超級球星，至於最低標準則是朝勇士伊古達拉的樣子發展，變成教練眼中樸實好用，且攻守兼備的好球員。

曾怒踢同學車門

今年衝撞路旁汽車

J.傑克森球技、潛力雖備受期待，但最為人詬病是情緒控管不佳，去年12月與同校女籃球員卡爾薇特起衝突，他竟然怒踢對方汽車車門，最終還被逼去參加情緒管理課程，今年也爆出他無故駕車衝撞路旁汽車。

為了不因場外事影響選秀身價，J.傑克森已掛保證表示，加入NBA一定會盡全力控制好脾氣，絕不會有類似事件再發生，會好好幫助球隊邁向勝利。