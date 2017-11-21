勇士換戲碼 「浪花兄弟」險翻船

勇士柯瑞（持球者）砍下本季新高39分。（今日美國）

KD腳傷缺陣 柯瑞殺39分

K.湯普森（左）關鍵時刻2度外線命中，助勇士鎖住勝利。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕號稱「第3節之王」的勇士，前一戰才上演驚天逆轉秀打敗七六人，昨碰上籃網卻在第3節被逆襲，差點將最多28分的領先搞砸，關鍵時刻K.湯普森跳出穩住場面，終場以118：111獲勝，以13勝4敗與火箭並列西部龍頭。

勇士上半場領先22分，易籃後籃網打出一波42：34攻勢，第4節乘勝追擊，一度追到僅差5分，還讓柯瑞在倒數3分鐘時領到第6次犯規離場，最後關頭湯普森兩度外線命中，助勇士鎖定勝利。

第3節遭籃網逆襲

此役杜蘭特因腳踝扭傷缺陣，改由「浪花兄弟」表現，柯瑞24投14中拿下本季新高39分，外加11籃板、7助攻，這也是他生涯第200次拿到至少25分和5助攻，高居隊史第1；湯普森23分、10籃板雙十演出。對於犯滿畢業，柯瑞說：「雖然不愛犯滿離場的感覺，但很喜歡自己打出侵略性。」

勇士主帥柯爾認為，柯瑞需要學習在遇上犯規麻煩時如何突破，也點出他失誤過多的問題，「他在得分方面很棒，但下半場失誤有點多，影響了他的表現。」

籃網克拉布斬獲全隊最高25分、7籃板，在林書豪及D.羅素缺陣後，24歲的汀維迪扛起先發控球，貢獻21分、8助攻。