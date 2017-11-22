冬盟6隊今報到 黃子鵬扛首戰

中職聯軍冬季聯盟首戰將由黃子鵬扛下先發。 （資料照，記者黃志源攝）

亞冠賽3球員 接力出戰

〔記者徐正揚／台北報導〕參加2017年亞洲棒球冬季聯盟的6支參賽球隊將在今天報到，剛打完亞冠賽的朱俊祥、王鴻程、林立都會與中職聯隊會合，根據總教練林振賢的規劃，25日（週六）於洲際棒球場對日職東軍的首戰將由黃子鵬先發。

林振賢指出，剛結束亞冠賽的教練林正豐、凃壯勳與球員朱俊祥、王鴻程、林立，今天都會到台中與中職聯隊會合，比較需要注意的是朱俊祥，考量他去年季末傷癒復出，今年大多待在一軍，又接連參加幾項大賽，本週只讓他輕鬆活動。

林振賢表示，中職各隊除了中信兄弟，秋訓都已陸續進入尾聲，教練團也持續掌握球員狀況，考量自28日起連續2週每週都連打6場，聯隊準備6位先發投手，希望上場機會儘量平均，並且獲得足夠休息，避免因為參加冬盟而受傷。

週六首戰日職東軍

中職聯隊25日首戰預計由黃子鵬先發，林振賢認為，黃子鵬曾被猿隊考慮放入台灣大賽名單，自秋訓起狀況不錯，上週與富邦打練習賽投5局無失分，是他最能掌握的投手之一，「子鵬是低肩側投，洪總說他的動作像亞冠賽南韓林起映，大家看了就知道。」他說。

至於牛棚，根據教練團初步規劃，朱俊祥、王鴻程輪流擔任聯隊的終結者，每次登板最多投2局，每次出賽後至少休1天，佈局投手暫定是陳敏賜，「他的球速真的不錯，今年又回來當投手，主要是教練團的建議，他也想再拚看看。」他說。