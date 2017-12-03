NBA》三分球神射1990顆 柯瑞登史上第8

柯瑞（中）帶著手傷，昨仍砍進3顆三分球，生涯三分球命中數達1990顆，衝上史上排名第8。（美聯社）

勇士46次助攻 破解魔術

〔記者粘藐云／台北報導〕勇士昨天迎戰魔術，4巨頭通通上陣，全隊傳出多達46次助攻，示範何謂團隊籃球，並在首節打出41：34攻勢，終場以133：112取得2連勝；一哥柯瑞生涯三分球命中數達1990顆，超越傳奇球星基德1988顆，躍居歷史排行榜第8名。

勇士昨賽前原把柯瑞、K.湯普森、杜蘭特、伊古達拉等主力放在不確定出賽名單中，不過後來僅伊古達拉1人輪休。4巨頭領銜，勇士上半場火力全開，次節打完取得78：63領先，易籃後乘勝追擊，終場以21分差擊敗魔術。

此役柯瑞帶著手指傷勢登場，仍砍進3顆三分球，生涯三分球命中數也從1987顆成長至1990顆，成功超越傳奇球星基德的1988顆，為史上排名第8，接下來將挑戰「加拿大飛人」卡特的2055顆。

柯瑞表示，手指傷勢無法在短時間內痊癒，目前已漸漸適應綁著繃帶的感覺，但仍需要多些耐心來面對這個問題。

勇士昨團隊三分球命中率高達5成，全隊傳出46次助攻，K.湯普森三分球4投3中，貢獻27分、5助攻，柯瑞進帳23分、10助攻，而杜蘭特則在第4節因辱罵裁判遭驅逐出場，賽後他表示，只是想跟裁判反映些事情，沒想到就被趕出去。

魔術則以A.戈登29分、7籃板表現最為出色，富尼耶22分、5助攻次之。