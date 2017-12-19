專訪》經典賽沒幫冠宇守住 郭俊麟痛哭道歉

郭俊麟在經典賽對韓國一役，接替手指破皮的陳冠宇失手，回休息室痛哭向好友道歉。（記者郭羿婕攝）

記者郭羿婕／專訪

近年在仁川亞運、U21世界盃、12強賽大放異彩，郭俊麟被譽為「為國際賽而生」，但今年經典賽對以色列打頭陣，先發0.2局、失4分吞敗；第3戰對韓國，接替手指破皮的陳冠宇，也僅撐0.1局掉3分，最終台灣隊預賽3連敗遭淘汰。

大賽前受傷 彷彿宿命

當時在秋訓傷後趕回投手丘，郭俊麟背負風險，迎接4年前因肘傷退出的經典賽，只換來苦澀的1局，他無奈地說：「好像跟大賽很無緣，碰到經典賽、亞運都是賽前受傷。」儘管在仁川亞運一戰成名，進而旅日，卻也險因肩傷打不成，最後才遞補曾仁和的缺額。

輸給以色列後，台灣隊教頭郭泰源集合投手群打氣，勉勵大家別想太多，「我知道郭總是講給我聽的，我也希望後面如果上場能好好表現，結果對教練很抱歉，每次郭總帶我們，都沒辦法帶他晉級。」郭俊麟語氣充滿遺憾。

鮮少人知道的是，其實郭俊麟場場比賽都熱身準備，第2場對荷蘭也待命接替宋家豪，之後戰況變化才換上江少慶。郭俊麟不諱言信心已被首戰打掉大半，但當下想著：「教練這麼信任我，我為何不相信自己？」

休息室淚崩 好友安慰

隔天抗韓，賽前因陳冠宇手指已瘀血，不知能撐多久，郭俊麟便跟他一起熱身，以備隨時上陣，沒想到再度失手，一退場回休息室就忍不住痛哭，剛好只有陳冠宇發現，陪他在裡頭坐了一局，沒看過好友哭成這樣，頻頻安慰，郭俊麟邊掉淚邊道歉：「第一場投不好，你幫我接手，這次卻沒幫你守住，對不起，我盡力了。」

從王牌變戰犯，郭俊麟說，一個人影響兩場比賽，被罵最慘是正常的，不過，每次打國家隊也都會成長，遭遇挫折就告訴自己再努力一些。

從王牌變戰犯，郭俊麟認為被罵是正常的，就告訴自己再努力一些。（記者郭羿婕攝）

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