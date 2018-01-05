業餘路 一樣「棒」》林瑋翔放棄職棒 選擇「穩定」

台電投手教練林瑋翔是富邦悍將林瑋恩的哥哥，現在生活穩定，不後悔當初的決定。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／天母報導〕台電投手教練林瑋翔是富邦悍將林瑋恩的哥哥，青棒飆速147公里，2007年兄弟象代訓結束林瑋翔決定回台電，沒有挑戰職棒，現在生活穩定，他說，「我不後悔當初的決定。」

弟弟林瑋恩

中職打出知名度

林瑋翔表示，當初他有信心挑戰職棒，但簽約金低，加上假球案爆發，在家人建議下選擇留在台電，弟弟狀況不同，如果不去興農就得回新北市成棒隊，等於沒退路，後來弟弟在義大打出知名度，有點羨慕。

目前台電編制35名球員，其中20人是正式員工，15人是約聘性質的「體育幹事」，林瑋翔只花1個月就從體育幹事升正職，角色是後援投手，他說，「比賽幾乎場場準備，很操，25歲右手肘骨刺開刀，27歲動右肩關節鏡手術，原本還想打職棒，開刀後這念頭就沒了。」

身上滿是傷，加上32歲年事已高，去年林瑋翔卸下球員身分轉任投手教練，他說，當教練很多東西要學，包括訓練方式、比賽投手要如何調度，平均一年打70至80場比賽，目標一整年至少一冠。

業餘壓力小 不後悔選擇

林瑋翔解釋，比賽期間台電每天上午9點練到下午2點，非比賽期間上午進公司上班，處理文書事務，下午練球，若球員是正式員工，平均年收入70至80萬元，退役後須受訓半年考執照，之後分發各部門單位，從事換電表、爬電線桿等工作。

和林瑋恩走截然不同的路，林瑋翔說，「不後悔，在業餘球隊壓力不會這麼大，現在無憂無慮過日子，這樣也不錯。」

相關連結請見：

業餘路 一樣「棒」》老爸是偶像 林慶隆想選秀

業餘路 一樣「棒」》跟「神全」不同路 陳瑞慕不悔