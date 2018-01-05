業餘路 一樣「棒」》跟「神全」不同路 陳瑞慕不悔

跟林益全是同期戰友、也是好友的陳瑞慕，珍惜現在所擁有的一切。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／天母報導〕31歲台電捕手陳瑞慕2009年興農代訓結束，經過長考選擇留在業餘發展，目前是台電現役最資深選手，看到同期戰友林益全在職棒發光發熱，陳瑞慕不羨慕，珍惜現在所擁有的一切。

陳瑞慕和林益全高中畢業後都待過台電，也在興農代訓，兩人交情好。2009年3月興農以500萬元簽約金網羅林益全，同年底興農教頭徐生明兩度造訪陳家，並派林益全遊說，依然無法動搖陳瑞慕回台電的心。

陳瑞慕說，當時中職爆發黑象事件，加上他右肩有傷，多方考量後決定婉拒興農美意，幾年後中職蓬勃發展，有時也會想說「如果當初決定打職棒，現在會是怎樣？」但轉念一想，若進職棒，現在說不定就沒球打了。

仍鼓勵年輕好手挑戰職棒

陳瑞慕認為，現在職棒環境好轉，不少球員領3、400萬元簽約金，目前業餘城市隊很多選手都想拚進職棒，但現實考量是，中職只有4隊，每年釋出這麼多人，會讓好手卻步，當務之急還是要增加球隊。

在業餘打滾多年，陳瑞慕坦言沒目標、發揮空間小，2016、17年上半年他向球隊請假，受訓並考取電纜、架空等兩張丙級執照，與工程師傅見習換電表，「台電規定球員取得正式員工資格，滿8年就可退役，我已12年，接下來就順其自然。」

雖留在台電，不過陳瑞慕鼓勵年輕好手，有能力就要挑戰職棒，不一定待在業餘就是好的，例如陳傑憲是台電正式員工，後來進職棒出頭天，也是很好的選擇。

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