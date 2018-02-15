誠泰三本柱 全告別職棒投手丘

「誠泰三本柱」林英傑（左起）、林恩宇與許竹見的職業球員生涯，相繼畫下句點。（資料照）

林恩宇決定不再復出

〔記者郭羿婕／屏東報導〕在林英傑轉戰台灣人壽成棒隊後，一直想拚復出的「小雞」林恩宇，今年開始也不再以重返投手丘為目標，加上許竹見早已轉行，昔日「誠泰三本柱」完全退出職棒投手丘。不過林恩宇說，未來還有機會創造不同領域的三本柱。

2014年底轉任中信兄弟二軍投手教練前，林恩宇飽受肩傷所苦，當時球團表示，若他傷勢改善，仍可能再登板，也想過要幫小雞辦引退賽。林恩宇則是默默訓練、等待機會，林英傑看在眼裡，知道老友還想投，也曾期待兩人能再以球員身分並肩作戰。

林恩宇不諱言，協助選手訓練時，他也在訓練自己、每天觀察狀況，但肩膀時好時壞，存在太多不穩定的問號，「右手幫我承受許多，壓力也好、傷痛也好，它似乎是要休息了，我已經跟自己說，不會再走上投手丘了，還沒完成的事，交給年輕人幫我完成。」

對期待的球迷說抱歉

林恩宇沒放棄對投球的熱愛，只是不會回到賽場，對期待他復出的球迷感到抱歉，「相信還有很多人想看我投球，就算只有一人，我仍會繼續努力，但我沒辦法控制我的手，沒辦法承諾還可以站上去。」

「誠泰三本柱」職業球員生涯相繼畫下句號，但私下仍有聚會，上月底才一起找前誠泰教頭郭泰源敘舊。小雞說，場上共事時光令人印象深刻，若將來在不同行業發展，3人也許還有機會合作，「竹子（許竹見）之前經商還不錯，或許我們以後也能創造不同的三本柱。」許竹見先前轉戰LED業，目前休息待業中。

走上投手丘準備比賽的感覺，林恩宇至今十分懷念，尤其是國際賽，全台球迷緊盯他燃燒的鬥志，小雞說：「這是用錢買不到的回憶，會覺得自己打棒球沒有白費。」