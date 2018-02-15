單季209K傳奇 林恩宇不遺憾

中信兄弟二軍牛棚教練林恩宇希望為球隊尋找更多本土巨投。 （記者黃志源攝）

歷經「肩」熬，中信兄弟二軍牛棚教練林恩宇決定不再尋求復出，他坦然地說：「每件事都努力做到最好，我沒有遺憾。」中職近年缺乏獨當一面的王牌，小雞也盼為中信尋找更多本土巨投。

3月將滿37歲的林恩宇曾是誠泰王牌，2005年包辦年度MVP和新人王，隔年以三冠王之姿蟬聯MVP，且締造單季209K聯盟紀錄，至今無人能破；他也是國家隊常客，曾為2006年首屆經典賽投出歷史第一球，並於2007年轉戰日職樂天，初登板就拿勝投。

只不過，之後林恩宇受肩傷折磨，2010年返台加盟兄弟，至2014年轉教練前，僅在一軍出賽22場，打針止痛、吞藥上陣是家常便飯，後來也起不了效用，只能硬撐。

正因如此，當王建民克服肩傷重返大聯盟，曾讓林恩宇燃起希望，「建民也是忍著吃藥在投，突然有一年說都沒吃藥，他做到了；還有羅嘉仁，感覺也很成功。」看別人復出，小雞很替他們開心，也去了解復健經驗，並向二軍復健投手教練佛斯特請益，盼能用來幫助球員減少傷痛。

2003年一起選秀的林岳平，也已轉任獅隊二軍投教。小雞說，大餅在業餘時期堪稱「一哥」，大家都以他為目標，互相求進步，現在大餅還能贏過很多小朋友，但環境不同了，恭喜他繼續留著指導學弟。

與小雞同世代的強投，都有非常不服輸的鬥志，林恩宇認為，現在球員實力和環境其實更好，就差在心理層面，他說：「如果手健康，我也不想輸給任何人，想把我們這種自信心、企圖心傳給年輕人。」（記者郭羿婕）