14分33秒大三元 明星賽遺珠之「悍」

金塊中鋒約基奇（中）締造史上最短時間完成大三元紀錄。 （歐新社）

新秀挑戰賽 今率先登場

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA明星賽前夕，金塊白人中鋒約基奇秀出史上最快大三元，率隊134：123擊敗地主公鹿，證明自己才是遺珠。台灣時間今起至19日，新秀挑戰賽、技術挑戰賽、灌籃、三分球大賽和明星賽重頭戲，將在洛杉磯陸續登場。

金塊約基奇 最速大三元

金塊此役三分彈如雨下，飆出本季新高24記三分球，全隊6人得分上雙，其中約基奇上半場僅出賽14分33秒，就超高效率繳出16分、11籃板、10助攻，締造聯盟最短時間完成大三元紀錄！23歲的他總計出賽33分鐘47秒，最後數據為30分、15籃板，以及生涯新高17助攻。

1955年塔克、2016年魏斯布魯克分別只花17分鐘、17分鐘35秒，趕工完成大三元，都被長人約基奇比下去；此外，他第2節還剩1分54秒集滿三雙，也是史上最神速。

來自塞爾維亞的約基奇，擁有208公分高大體型，身手靈活、場上智商高，談笑間完成本季第5次、生涯第11回大三元，金塊總帥馬龍對愛將讚不絕口：「我真幸運，能帶到一位媲美詹姆斯、保羅和柯瑞的超級球星。」

其實公鹿「字母哥」亞德托昆波也很猛，開賽賞給約基奇麻辣鍋，繳出36分、11籃板、13助攻的大三元，但與「3x15」的約基奇相比仍失色，坐視金塊3連勝。

此外，灰狼主場掛上「Flip」旗幟，紀念已逝的總教練桑德斯，從公牛轉來的吉布森、J.巴特勒合砍52分，加上桑德斯欽點狀元湯斯10分、19籃板的「雙十演出」，全隊將士用命，119：111擊退來犯的湖人。