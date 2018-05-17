世界盃》德國腳名單出爐 2球星成遺珠

高梅茲（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2018世界盃足球賽進入倒數階段，離最終23人名單大限僅剩不到3週，各隊也陸續提交大名單，衛冕軍德國軍容壯盛，以4年前奪冠陣容為班底，企盼完成連霸大業，目前台灣運彩德國奪冠賠率僅次於巴西，排名第2，仍是本屆的冠軍大熱門。

許勒（資料照，法新社）

目前德國已提出27人名單，預計在6月4日前還會再刷掉4人，但此份名單中已出現兩名遺珠之憾，上屆冠軍戰延長賽踢進致勝球的高梅茲，以及送出關鍵助攻的許勒皆因近況不佳，被屏除在本屆世界盃門外。

德國主帥勒夫將續約至2022年的卡達世界盃。（歐新社）

另外，隊長門神諾伊爾近期才傷癒，雖在參賽名單中，但能否趕在世足賽前調整至最佳狀態，仍是未知數。

高梅茲、許勒上屆功臣

現年32歲的高梅茲，4年前在延長賽接獲隊友助攻，以冷靜的胸前停球後，刁鑽地起腳破門，粉碎阿根廷的冠軍夢，也幫助德國自1990年後，再度笑捧金盃，高梅茲也一戰成名，身價水漲船高。

但近年高梅茲狀態下滑，2017年更被診斷出罕見疾病，疑似因新陳代謝紊亂，導致疲勞感加劇，體重遽增，本賽季德甲多特蒙德的成績每況愈下，23場比賽僅射進2球，主帥勒夫也決定將他割愛，高梅茲已非昔日足壇的天才球星。

德國足協近日做出重大決定，為了穩住軍心，在世界盃前夕宣布將與58歲的主帥勒夫續約，延長合約至2022年的卡達世界盃，給予這名德國足壇的傳球教練最大的禮遇。