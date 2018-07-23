瓊斯盃》台韓「本土陣容」互尬 終於贏南韓！

台灣藍逆轉勝打敗南韓，球員和球迷都嗨到不行。（記者林正堃攝）

三分線低迷 台灣藍第5名

周儀翔（左）終場前2度切入籃下得分，助台灣藍鎖定勝局。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕第40屆瓊斯盃國際籃球邀請賽，昨逾8千位球迷擠爆新莊體育館，地主台灣藍隊靠著劉錚狂飆25分，及攻下11分周儀翔在末節關鍵時刻兩度上籃得手，以77：73擊敗南韓國家一軍，以5勝3敗排名第5作收。但團隊此仗三分球25投4中，命中率16％，得設法在下個月雅加達亞運擺脫低迷手感才行。

劉錚昨繳出25分、13籃板、5抄截的全能成績。（記者林正堃攝）

藍隊前天遭菲國雅典耀大學砍進絕殺三分球吞敗，昨遇強敵南韓，在第三節最多落後8分，所幸眾將鍥而不舍追分，在末節僅給對手攻下12分，並靠多次快攻取分，彌補三分外線低迷，上演逆轉秀，總算擺脫恥辱帶著尊嚴離開球場。

事實上，南韓練兵意圖明顯，歸化洋將拉特利夫僅打首節10分鐘，繳出6分、7籃板與2助攻，後三節皆以本土應戰。劉錚繳出25分、13籃板與5抄截，他表示，「終於贏南韓了，我們和對手都本土對戰，但能擊敗南韓，還是很開心有好的結尾。」

劉錚飆25分 逆轉秀球迷嗨

藍隊教練帕克認為，相信球員有從前役失敗中成長。贏球固然開心，但藍隊三分線低迷是事實，扣除對立陶宛、台灣白等後段隊伍的三分球數據，其餘6戰三分球平均命中率僅26.8％。帕克強調，「我對球隊三分球表現很不滿意，一支好的球隊至少要有30％。」

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至於「新台灣隊長」陳盈駿前役與帕克發生些許摩擦，並一發不語獨自離開球場。陳盈駿坦言，「球員在場上都想贏，勢必會有情緒，輸菲國對我而言是上了一課，我跟教練共同想法是專注每場比賽，過去的事情就過去了。」

加拿大、伊朗7勝1敗，加國靠著對戰贏伊朗，完成二連霸，伊朗第2、南韓第3，菲律賓第4、藍隊第5、日本第6，白隊、立陶宛、印尼皆1勝7敗，3隊比較得失分，立陶宛正4分，排第7；白隊負1分排第8；印尼負3分成為爐主。