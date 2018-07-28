洋基迎新收噩耗 賈吉進傷兵

洋基重砲賈吉右手腕挨球吻造成尺骨骨折，至少得休3週。 （美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕洋基球團昨天的心情如洗三溫暖，賽前宣布從藍鳥換來連續5季都有10勝的左投哈普，前金鶯終結者布里頓轉隊初登板也有精彩表演，但主砲賈吉的右手卻在開賽後遭觸身球打傷，至少要休養3週。

洋基用大、小聯盟野手各1名從藍鳥換來35歲的哈普，不僅先發輪值多1位左投，他本季對紅襪先發2場防禦僅0.84，生涯對戰19場7勝4敗、防禦率2.98也很優異，今年「基襪大戰」還剩10場要打，洋基這樁交易擺明衝著宿敵而來。

洋基昨回主場出賽，布里頓換穿球衣後首次登板，只用10球就結束第8局，讓皇家3上3下，洋基最後以7：2擊敗皇家。他表示，離開效力12年的金鶯，來到全新的地方，感覺像第1天上學，不知道要去哪裡，但大家都很歡迎他，幫助他融入球隊。

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賈吉擔任先發DH打第2棒，1局下遭93.4英里速球擊中右手腕，接受檢查後留在場上，3局下還敲安打，4局下洋基決定換代打，派人陪他就醫接受詳細檢查，確定右手腕尺骨骨折，雖不需要開刀，至少要休3週。

也想補強先發左投的小熊，在洋基搶到哈普後，轉與遊騎兵交易海默斯，等體檢通過就生效。小熊9局下先靠波特敲出追平2分彈，瑞佐緊接著轟出再見全壘打，7：6氣走響尾蛇，成為國聯本季首支60勝球隊，本季33場逆轉勝是大聯盟最多。