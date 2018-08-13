徐總介紹「兩位總ㄟ」葉君璋念念情深

富邦前總教練葉君璋，卸下兵符後首度亮相。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕交出富邦悍將兵符後，葉君璋昨天首次公開亮相，除了談未來規劃外，也和徐生明遺孀謝榮瑤一起追憶「永遠的85號」，還透露最懷念徐總口中的「2位總教練」。

徐生明遺孀謝榮瑤（右3）看到徐總漆像畫，忍不住落淚。（記者林正堃攝）

和徐生明遺孀 一起追憶「永遠的85號」

穿上85號徐總紀念球衣，葉君璋和富邦悍將領隊蔡承儒及謝榮瑤一起合影，也分享各自的「徐總回憶」。身為味全龍球迷的蔡承儒表示，徐總是台灣第1位3連霸的總教練，也致力於台灣棒球的推廣，很多地方都值得敬佩。

葉君璋身為「徐總」子弟兵，對他的感念更多，「一般人對徐總印象是滿凶、滿嚴謹的，但他幾乎很少對我有嚴厲的說話。」葉君璋記得有次總冠軍賽前，「徐總對我的介紹很有趣，他說今天來的，不是1位選手和1位總教練，而是2位總教練。」

「2位總教練」的講法，讓葉君璋印象深刻，因為這代表他在徐總心中有一定地位，「他覺得我身為捕手在場上，就像是另一位總教練。」蔡承儒也肯定葉君璋的能力，表示他是台灣難得的人才，未來在協助富邦推廣基層棒球上，都需要繼續借重其長才。

請繼續往下閱讀...

謝榮瑤對於徐總的想念更不用說，昨賽前看到表演藝術家范學文畫出栩栩如生的徐總漆像畫，更讓她當場落淚。為了延續徐總的「美濃計畫」，謝榮瑤前天才帶美濃少棒從南韓回台，也因小朋友發燒整整4天未闔眼，但她認為一切辛苦都是值得的，只希望各界能繼續幫忙「徐生明棒球發展協會」。