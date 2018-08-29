投手這一「側」 逆轉人生》原是平鎮三軍 蔡偉凡「玩」破140公里

蔡偉凡遞補王維中進入亞運台灣隊，對他來說像是美夢成真。（資料照，記者林正堃攝）

亞運台灣隊側投吳昇峰（左）、蔡偉凡（右）（特派記者林正堃攝）

國內業餘兩大側投吳昇峰和蔡偉凡，棒球旅程原本平淡如水，眼見就要消失在球界，走在十字路口拐個彎，捨棄上肩投法、改練側投，人生逆轉勝，亞運台灣隊爭奪金牌路上，少不了這兩名從地心竄出的「怪投」 。

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕一個改變，很可能影響一輩子，亞運台灣隊25歲側投蔡偉凡就是最佳範例。

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蔡偉凡是基隆人，在五堵少棒、百福青少棒打球都屬社團玩票性質，來到平鎮青棒好手如雲，只能待在三軍，根本沒出賽機會，他回憶，原本最快球速不到130公里，高三有一次練球他用側投「玩玩看」，沒想到手感還不錯，在廖于誠指導下，球速飆破140公里。

中職左打多 自認難生存

剛上國體蔡偉凡因貪玩疏於練球，導致肩傷休養一年，傷癒復出更珍惜舞台，2015年世大運首度披國家隊戰袍，後來進國訓服役，和左投王宗豪成同梯戰友，退伍後進台電打球，現仍等待升為正式員工，不考慮打職棒。

蔡偉凡說，現在中職左打好手眾多，對側投不利，且只有4隊，或許第一年進去投得好，但第二年一定會被徹底研究，很難生存，還是選擇台電穩定生活。

最後一刻遞補因傷退出的王維中，進入亞運台灣隊，蔡偉凡語帶興奮，「美夢成真！」他表示，練側投改變他的棒球人生，進台灣隊他常請教曾用側投投球的姜建銘，收穫不少，這次征戰亞運，教練團給他任務是「危機時刻上場解決右打者」，希望能不負所託。

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