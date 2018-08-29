求生存改「側」略 姜建銘卻「打」醒球迷

姜建銘加盟興農牛時期曾改練側投，可惜成效不彰。（資料照，記者廖耀東攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕提到「強投豪打」，陽耀勳是代表性人物，姜建銘也是經典案例。昔日年少強投，一度改練側投，姜建銘仍無法跨越肩傷難關，只好黯然步下投手丘，棄投從打另覓一片天。

姜建銘成名很早，20歲加盟日職名門讀賣巨人，曾身披象徵王牌投手的17號球衣，後因傷表現下滑遭釋出，2009年返台加盟興農牛，肩傷遲未癒，季中改練側投，希望以減輕右肩負擔方式繼續投球。

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興農時期練側投 成效不彰

姜建銘表示，肩膀受傷後，上、下半身彷彿不同人，怎樣投都不順，只好改練側投，球速和球威雖下降，但為了在職棒生存，只能做改變。當時姜建銘曾請教同為低肩側投的廖于誠，要怎麼使力較好，改側投自評動作較流暢。

只是姜建銘用側投成效不彰，常在大比分領先或落後時登板投球，2010年球季結束遭解約，後來到業餘發展，一度改回上肩投法，但肩膀實在無法負荷，只好棄投從打。

站上打擊區姜建銘從一開始被對手嘲笑，到各大業餘聯賽和盃賽常名列打擊排行榜前幾名，昔日職棒強投，如今成了業餘強打，一路走來艱辛。亞運台韓大戰姜建銘從南韓王牌投手梁玹種手中敲三壘安打，一棒喚醒國內球迷對他的記憶。

姜建銘棄投從打，首戰對南韓敲出深遠三壘安打，也喚醒國內球迷對他的記憶。（資料照，記者陳志曲攝）