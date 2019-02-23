暴龍戰馬刺 林書豪蓄勢待發 今日賽事預告與轉播

林書豪轉戰暴龍第二場比賽將碰上馬刺。（資料照，美聯社）
早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！
NBA方面，早上8點由馬刺客場挑戰暴龍，暴龍近期打出一波6連勝，台裔球星林書豪轉戰暴龍首戰就繳出8分5籃板5助攻的好表現，今碰上強敵馬刺，板凳出發的林書豪能否幫助球隊將連續紀錄往前推進，值得球迷期待。另外，早上10點30分還有雷霆迎戰爵士的比賽，喜歡籃球的球迷們，不要錯過囉！
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HBL8強戰持續進行，晚間7點將由松山高中出戰能仁家商，能仁家商至今仍保持不敗戰績，上一戰狂砍生涯新高35分的能仁前鋒林彥廷會如何率隊突破綠色神盾呢？上學年度冠亞軍對戰組合，球迷們記得打開電視幫喜歡的球隊加油！
NBA
08:00 馬刺@暴龍 緯來體育、愛爾達體育1台
10:30 爵士@雷霆 ELEVENSPORTS1、愛爾達體育1台
10:30 金塊@獨行俠 緯來體育（D-Live）
HBL
12:20 苗栗高商@東泰高中
14:00 普門高中@永仁高中
15:40 南湖高中@東山高中
17:20 南山高中@光復高中
19:00 能仁家商@松山高中
轉播：FOX體育、FOX體育3台
SBL
金酒@台啤
達欣@富邦
轉播:Win TV綜合台、麥卡貝網路電視
ABL
15:00 香港東方@寶島夢想家 愛爾達體育1台
BWF西班牙羽球名人賽
18:00 四強戰 愛爾達體育3台
企業排球聯賽
13:00 台電公司@中國人纖
15:00 ATTACKLINE@極速超跑
17:00 長力男排@台電公司
19:00 Mizuno@conti
轉播：FOX體育2台
Lamigo春訓熱身賽
13:00 KIA老虎@Lamigo ELEVEN SPORTS1
統一獅春訓熱身賽
17:00 樂天巨人@統一獅 ELEVEN SPORTS1
能仁家商主將林彥廷。（記者陳志曲攝）
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