中職》神全、國輝談好了 富邦悍將薪資本周公布

林益全、高國輝等主力球員的薪資，本周六熱身賽開打前，就會一併公布。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將雖然尚未公布任何球員薪資，但副領隊陳昭如表示，99%都已談好，包括外界注目的林益全、高國輝等主力球員，預訂本周六（9日）公辦熱身賽開打之前，就會一併公布。

「幾乎都已談好，也都簽約，只剩1、2位球員，我們會在熱身賽開打之前公布。」陳昭如昨受訪強調會在談完後一併公布，外界關心的主力球員合約都已談妥。不過去年初富邦吸收的5名中信兄弟球員合約，包括蔣智賢、陳鴻文等人，陳昭如則說去年尊重球員想法，並未公布薪資，今年還是尊重他們，不會公布細節。

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雖然尚未公布數字，但據了解，林益全將從去年月薪80萬元減至70萬元，確定不會坐上「薪一哥」寶座，而由月薪75萬元的隊友胡金龍來當。至於高國輝也可能從去年月薪75萬元，減至55至60萬之間，確定降幅不像之前外傳「大砍30萬」那麼多。



悍將胡金龍。（資料照，記者陳志曲攝）

蔣智賢。（資料照，記者簡榮豐攝）

陳鴻文。（資料照，記者陳志曲攝）

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