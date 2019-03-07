紫金軍團迎戰金塊、戴資穎全英賽 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（資料照，法新社）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA有兩場賽事轉播，首先是七六人作客芝加哥，七六人昨天共有六人得分上雙，以近10分之差擊敗魔術，目前東部排名第4，今天要來面對排名倒數的公牛。另一場則是湖人迎戰金塊，湖人戰績排名跌出10名之外，目前更是陷入三連敗低潮，面對勁敵金塊，詹姆斯將會如何帶領紫金軍團，請鎖定自由體育。

全英羽球公開賽，世界球后戴資穎挑戰三連霸，16強戰將面對美國華裔好手張蓓雯。比賽時間有可能會是在台灣時間8日的凌晨才會開打。

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UBA大專籃球聯賽，公開一級女籃第三階段預賽今天進入第四天，最大看點就是去年冠、亞軍組合，文化大學、北市大學本季首度交手，文化此階段吞下兩敗，終止跨季60連勝紀錄，北市大在預賽階段則是維持不敗之身，兩大強權交手，勢必精采可期。

日職方面，日本火腿「大王」王柏融昨天在熱身賽敲2安打，今天球隊再度對上羅德，王柏融有機會和台灣左投陳冠宇交手，自由體育也將有文字轉播。

SBL也有兩場賽事在板橋體育館展開，排名相當的富邦、達欣正面交鋒；龍頭台啤將面對裕隆，除了電視轉播之外，自由體育也將文字轉播。

全英羽球公開賽

19：00 愛爾達體育3台

00：00（8日）愛爾達體育3台

NBA

09：00 七六人 vs. 公牛 ELEVEN SPORTS1

11：30 金塊 vs. 湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

UBA公開女一級

*10：30 世新 vs. 輔仁

*12：00 台體 vs. 成功

*13：30 台大 vs. 台科

*15：00 文化 vs. 北市

16：30 佛光 vs. 北商

18：00 台師 vs. 東南

地點：台北體育館

*轉播：FOX體育2台

SBL

18：00 富邦 vs. 達欣

20：00 台啤 vs. 裕隆

地點：板橋體育館

轉播：WinTV綜合台

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