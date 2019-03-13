日職》陽岱鋼大開選球眼 巨人1分之差不敵軟銀

陽岱鋼今天前兩個打席都選到四壞球上壘。（取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今繼續與軟銀在公辦熱身賽交手，台灣好手陽岱鋼今先發第6棒，雖然仍沒有敲出安打，打擊率也小幅下滑，但他前兩個打席展現精準「選球眼」，兩次都選到四壞保送成功上壘，然而無奈比賽後半巨人打線遭軟銀封鎖，最終就以2：3吞下敗仗。

效力日職讀賣巨人的陽岱鋼，此役擔任先發第6棒、右外野手，2局上1出局時，陽岱鋼先選到獲四壞保送，隨後靠著吉川尚輝的安打回來替巨人拿下第1分；3局上，面對中繼投手奧村政稔，陽岱鋼又獲四壞保送上壘；第6局則敲出三壘滾地球遭刺殺，隨後被換下場休息。

請繼續往下閱讀...

前7局打完，軟銀靠著洋將賈西亞爾（Yurisbel Gracial）在3局下敲出適時安打取得3：2領先，接下來中繼投手群又輪番壓制，讓巨人打線在5到8局一籌莫展，第9局巨人軍在一出局後，雖然靠著四壞保送和兩支安打一度攻占滿壘，但接下來卻都能有攻勢出現，終場就以2：3不敵軟銀。

上稿時間：19:43

更新時間：20:23

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/