日職》宋家豪上場關門遭狙擊 樂天、DeNA握手言和

樂天金鷲宋家豪上場關門，被擊出一發全壘打救援失敗。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕今天樂天金鷲隊與橫濱DeNA隊進行熱身賽，第九局樂天3：2領先時派出宋家豪上場關門，他在兩出局後遭到DeNA洋將羅培滋擊出一發陽春彈救援失敗，終場雙方以3：3握手言和。

宋家豪上場後，只花五顆球就讓楠本泰史和中井大介擊出滾地球出局，接著面對羅培滋時，宋家豪先是以一記146公里的速球搶下好球，再以一記偏低變速球拿下球數領先，可惜他在第三球投變速球時失投，把球投到內角偏高的位置，羅培滋也沒放過這個好機會，一棒就將球轟向左外野，雙方3：3平手。宋家豪救援失敗後讓柴田竜拓擊出中外野飛球出局，結束今天的投球工作。總計今天宋家豪投一局花12顆球，沒有送出三振以及保送，被敲一支全壘打，防禦率上升到3.00。

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羅培滋是今天橫濱狀況最好的打者。（圖片取自推特）

今天砲打宋家豪的羅培滋，本場比賽手感火燙，一共4打數敲出3支安打，其中2支是長打，打回2分打點，打擊率上升至3成08。

9回表ツーアウト

打者ロペス

2球で追い込んで3球目

まさかまさか、そのまさか。 pic.twitter.com/YhT3cGpNzS — はち⚾︎@3/24ナゴドのチケ余ってます （@08b_ball_37） 2019年3月13日

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