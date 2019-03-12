日職》控球依舊沒改善！藤浪晉太郎遭無期限下放二軍

阪神虎投手藤浪晋太郎遭無期限下放二軍調整。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕進入職棒後被外界高度期待的阪神虎投手藤浪晋太郎，近年因控球走鐘，數度在二軍進行調整，本季也遭扣薪3600萬日圓，而他今在公辦熱身賽登板先發出戰中日龍，主投四局雖然無失分收下勝投，但控球不穩的老毛病卻仍未改善，阪神虎教練團在賽後宣布，決定將他無限期下放二軍調整。



過去兩季表現不佳的藤浪晉太郎，上季先發13場，戰績5勝3敗防禦率高達5.32，是他職業生涯最糟，共70局投球投出47次保送、4次觸身球，還有5次暴投，控球不穩也成為他最大的罩門。

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上月24日登板對中日龍上時，藤浪就曾出現多達6次的四死球，還包含危險的頭部觸身球，他往右打者內角球丟仍不時會失控砸到對手。為了調整自己的控球，藤浪曾單日練投超過300球以上，瘋狂在牛棚練投盼能找手感。

而藤浪今先發主投四局無失分也沒被敲出任何安打，不過控球狀況卻依舊沒起色，仍出現4次四死球還有兩記暴投，阪神終場雖然以5：4驚險擊敗中日，藤浪最後也收下勝投，然而比賽結束以後，阪神教練團仍下達無限期二軍指令，希望他能無限期下放至二軍進行調整。

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