日職Live》王柏融開幕戰扛第五棒 火腿對決歐力士

王柏融出場。（特派記者陳志曲攝）

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒新球季今天開打，日本火腿今天將在主場札幌巨蛋迎戰歐力士，「台灣大王」王柏融將迎接生涯首場日職例行賽，將對上歐力士當家王牌山岡泰輔。

王柏融在官辦熱身賽出賽9場，25打數有7安打，包含1轟、4打點，打擊率0.280。

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山岡泰輔去年出賽30場有23場先發，戰績7勝12敗防禦率3.95，吃下146局，被打擊率為0.247。

火腿先發則是上澤直之，去年先發25場戰績11勝6敗防禦率3.16，被打擊率為0.237。

王柏融出場。（特派記者陳志曲攝）

王柏融出場。（特派記者陳志曲攝）

日本火腿

1.淺間大基 三壘

2.西川遙輝 中外野

3.近藤健介 指定打擊

4.中田翔 一壘手

5.王柏融 左外野

6.大田泰示 右外野

7.石井一成 二壘手

8.鶴岡慎也 捕手

9.中島卓也 游擊手

先發：上澤直之

歐力士

1.福田周平 二壘手

2.西浦颯大 中外野

3.梅內塞斯（Joey Meneses） 指定打擊

4.吉田正尚 左外野

5.頓宮裕真 三壘手

6.小田裕也 右外野

7.T-岡田 一壘手

8.若月健矢 捕手

9.安達了一 游擊手

先發：山岡泰輔

北海道日本火腿鬥士隊開幕戰在札幌巨蛋舉行，王柏融（左）在球迷進場時與球迷擊掌。（特派記者陳志曲攝）

札幌巨蛋。（特派記者陳志曲攝）

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