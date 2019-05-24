NBA Live》范維利特扮「板凳暴徒」 暴龍反客為主率先聽牌

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第四節

關鍵決勝節，暴龍迎頭趕上，靠著范維利特攜手雷納德火力全開、外線輪番猛轟，打出一波13：6的攻勢，將比分逆轉，公鹿「字母哥」雖然多次切入禁區得手，不過罰球命中率不佳，讓公鹿遲遲無法把比分追上。

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比賽最後4分4秒，「字母哥」飆進大號三分球一度將比分追到僅剩2分之差，不過范維利特又在此刻跳出來命中三分球，西亞卡姆最後16.3秒接獲羅利妙傳再灌2分，公鹿雖然祭出犯規戰術，但成效不佳，最終暴龍以105：99客場逆襲公鹿，收下重要一勝，在東部冠軍賽以3：2搶先聽牌。

第三節

易籃後，羅利一開節就命中3分球將比數追平，接下來雙方互有攻勢，不過前一節當機的公鹿，再度找回好手感，前3分多鐘打出一波11：2的攻勢，要到9分領先。此時暴龍替補後衛范維利特再度挺身而出，連續飆進2顆三分球，幫助球隊將落後的比分縮小到僅剩4分。

眼看分數被越追越近，公鹿替補柯林斯沃斯（Kyle Collinsworth）趕緊在三分線出手命中，替球隊拉開分數，暴龍雖然靠著范維利特的三分球將比數追近，不過公鹿G.希爾（George Hill）馬上也在三分線上回敬一顆，第三節打完暴龍仍以72：75落後公鹿。

第二節

次局回來，暴龍重整旗鼓，開節就打出一波5：0的小高潮，一口氣將比分縮小到5分，公鹿靠著「字母哥」歐洲步吃掉M.加索，才終結對手攻勢，不過接下來兩隊命中率下滑，將近三分鐘兩隊僅暴龍攻下2分。

不過接下來暴龍率先回神，范維利特空檔命中三分球，將比分追到僅剩2分，隨後再一次成功抄截，西亞卡姆助攻雷納德灌進，4分多鐘打出一波12：2的攻勢一舉將比分扳平，反觀公鹿隊進攻持續當機，不但三分外線屢投不進，連「字母哥」禁區灌籃都失手，羅利上籃命中後，幫助暴龍在此役首度取得領先。

范維利特。（法新社）

「字母哥」禁區灌籃失手。（美聯社）

布洛格登次節幫助公鹿守住領先。（法新社）

而公鹿在「字母哥」三分外線命中後，布洛格登連拿5分幫助球隊再要回領先，公鹿隊終於找回好手感，次節打完暫以49：46些微領先暴龍。

第一節

拒絕讓對手暴龍乘勝追擊，開局主場出戰的公鹿就火力全開，先打出一波5：0，暴龍一哥雷納德在三分線急停跳投命中，幫助暴龍隊得分開張，不過公鹿隊不願給對手任何機會，利用暴龍多次失誤，打出一波13：1的攻勢，反觀暴龍卻陷入得分荒，好不容易雷納德在外線又命中，才終於幫球隊止血。

雷納德在三分線急停跳投命中。（法新社）

暫停過後，暴龍替補後衛N.鮑威爾（Norman Powell）和范維利特（Fred VanVleet）再度挺身而出，連飆兩顆三分球，范維利特成功防守化解公鹿「字母哥」一次禁區進攻，讓暴龍一度將原本雙位數的落後追到僅剩7分之差，不過今天改為先發上場的公鹿後衛布洛格登也不甘示弱，同樣兩次在外線命中，幫助球隊再度要回領先優勢，首節打完公鹿就32：22領先暴龍。

N.鮑威爾首節挺身而出。（法新社）

范維利特也命中三分球。（法新社）

兩隊先發陣容

暴龍先發五人：羅利（Kyle Lowry）、D.格林（Danny Green）、雷納德（Kawhi Leonard）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）

公鹿先發五人：亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、布雷德索（Eric Bledsoe）、布洛格登（Malcolm Brogdon）、米德爾頓（Khris Middleton）、B.羅培茲（Brook Lopez）

賽前報導

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東部爭霸戰第5戰，暴龍靠著在多倫多拿到的2勝扳平系列賽，今天前往密爾瓦基踢館，盼能延續氣勢，搶下關鍵聽牌勝。根據統計，NBA7戰4勝制前4場平手時，拿下第5戰的球隊在系列賽晉級機率高達82％。《繼續閱讀》

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