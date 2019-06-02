台灣之光 潛水電腦錶讓世界看見台灣

陳鴻儒（左）對民眾解說自家潛水電腦錶的特色。（記者王元鴻攝）

〔記者王元鴻／綜合報導〕在台灣潛水界幾乎無人不曉的台灣Crest創辦人Brad陳鴻儒，在台灣國際潛水展，賣力介紹他開發的新潛水電腦錶，與其他國際品牌爭一席之地，堪稱潛入水底的「台灣之光」。

2019 台灣國際潛水暨度假觀光展 （DRT Show Taiwan 2019），正台北花博爭豔館進行，是台灣潛水員更新潛水器材與選擇潛水行程的好機會，也是台灣潛水界的盛事。

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自行創業的陳鴻儒，近年來在各國潛水展幾乎不曾缺席，從初試啼聲與人合作開發的潛水錶，到自創品牌的調節器，在今年的台灣潛水展，又推出全新的潛水錶Crest CR-4，電腦工程師出身的陳鴻儒說，希望台灣潛水員在國外潛水時，能夠很驕傲地以自我介紹台灣品牌為榮。

年僅40歲的陳鴻儒，已經累積豐富的創業經驗，他說，國際主流電腦潛水錶品牌的市場定位，價格對潛水初學者而言，負擔相對沉重，他望打造平易近人又可靠的潛水錶，吸引更多人走向大海，在領略海底世界的美，同時領悟環境保護的重要，他的Crest CR-4定價僅200美元，約台幣約6000元，比起2萬元起跳的國際品牌，確實有強大競爭力。

陳鴻儒表示，為了推出品牌並且兼顧品質，產品開發完成後，自己投資設廠生產，在成品測試階段，幾個月來提供200多位潛水教練、水底攝影師等具有豐富水底經驗的潛水員試用，總下水次數近2000次，沒有任何損壞報告，這讓他感到非常驕傲。

（記者王元鴻攝）

（陳鴻儒提供）

（陳鴻儒提供）

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