NBA總冠軍賽 Live》KD傷退、柯瑞狂飆23分 勇士半場領先暴龍

第二節

次節回來，K.湯普森馬上中距命中，幫助勇士持續鎖定領先，不料才剛打兩分鐘，杜蘭特在一次持球進攻企圖突破伊巴卡的防守時，右腿卻疑似舊傷復發，倒地表情痛苦，最後在隊友的攙扶下一拐一拐退場。

NBA》慘！杜蘭特傷勢復發倒地 黯然離開球場

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復出打不到12分鐘，杜蘭特第二節疑似舊傷復發，最後一拐一拐退場。（法新社）

Huge respect to Kevin Durant for taking the floor tonight. Clearly wasn’t ready to come back. Hopefully he gets right this offseason

pic.twitter.com/6JKcFeHUn1 — NBA Quick Report（@NBAquickreport） June 11, 2019

杜蘭特在退場後，衛冕軍不退反進，替補上場的中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）上來不到兩分鐘，表弟就連拿7分，D.格林也打板得分，幫助勇士在次節取得雙位數領先。羅利雖然即時跳出賞表弟一記麻辣鍋，不過柯瑞在三分線上出手命中又獲得對手犯規，漂亮完成4分打，拿下個人第18分。

勇士「追夢綠」在防守羅利時先被吹犯規，雖後因為情緒失控又再被吹了一次技術犯規，讓M.加索領暴龍趁勢將比分縮小到僅剩6分，不過暴龍團隊外線命中率不佳，讓喪失三分球武器的北境大軍僅能慢慢追分，好在雷納德領軍下，暴龍穩扎穩打，再加上勇士失誤助攻，讓北境大軍在最後1分09秒追到僅剩3分落後。

不過柯瑞此時再度挺身而出，最後33秒命中大號三分，雖後殺入籃下勉強出手第一時間球彈出來後方隊友伊古達拿馬上補進，上場半場完勇士以60：56暫時領先。

半場打完，勇士柯瑞11投7中、三分球5投3中砍下全場最高23分，K湯普森拿下次高的12分；暴龍則由M.加索拿下15分，雷納德則繳出13分6籃板5助攻。

第一節

開節背水一戰的衛冕軍就打得相當強勢，也找回在外線的好手感，開賽不到5分鐘全隊三分球5投5中，K.湯普森、杜蘭特皆貢獻2顆，幫助勇士在第一節取得6分領先，逼得暴龍趕緊喊出暫停。

暫停過後，暴龍重整齊鼓，趁勇士發生失誤，拉出一波6：0，M.加索拋投命中後，暴龍一舉將比分超前，柯瑞雖然趕緊在中距出手放進2分止血，暴龍西亞卡姆接獲雷納德助攻勉強出手還是命中，替暴龍守住些微領先，不過范維利特（Fred VanVleet）柯瑞在三分外線投籃時出手犯規，讓柯瑞先3罰幫助球隊超前，雖後又命中三分球，再度替勇士取得領先。

暴龍靠著雷納德和伊巴卡（Serge Ibaka）的罰球，很快又把落後的分數追近，不過杜蘭特一次成功抄截破壞掉暴龍進攻節奏，隨後又在弧頂開火飆近三分彈，范維利特雖然要到KD犯規罰進2球，但柯瑞搶到近攻籃板殺進禁區放進2分，首節打完勇士34：28領先暴龍。

兩隊先發陣容

勇士先發五人：柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green）、K.湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）

暴龍先發五人：羅利（Kyle Lowry）、格林（Danny Green）、雷納德（Kawhi Leonard）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）

賽前報導

〔記者林岳甫、吳孟儒／綜合報導〕勇士在2019年總冠軍戰陷入1：3絕對劣勢，今日早上9點的第5戰得先在暴龍主場設法延長戰線，翻開NBA冠軍賽史，一共出現34次1：3的戰況，只有1次能翻盤奪冠，成功機率不到3%，若以季後賽採7戰4勝制之後來看，250次只出現11次扭轉乾坤大戲，逆轉比率不到5%，歷史紀錄完全不站在勇士這邊。

而因小腿有傷缺席9場的杜蘭特（Kevin Durant）即將重返戰場，只能期待這位2屆FMVP能率隊力挽狂瀾。

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