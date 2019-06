NBA總冠軍賽 Live》KD傷退、柯瑞狂飆23分 勇士半場領先暴龍

第二節

次節回來,K.湯普森馬上中距命中,幫助勇士持續鎖定領先,不料才剛打兩分鐘,杜蘭特在一次持球進攻企圖突破伊巴卡的防守時,右腿卻疑似舊傷復發,倒地表情痛苦,最後在隊友的攙扶下一拐一拐退場。

NBA》慘!杜蘭特傷勢復發倒地 黯然離開球場

請繼續往下閱讀...

復出打不到12分鐘,杜蘭特第二節疑似舊傷復發,最後一拐一拐退場。(法新社)

Huge respect to Kevin Durant for taking the floor tonight. Clearly wasn’t ready to come back. Hopefully he gets right this offseason

pic.twitter.com/6JKcFeHUn1