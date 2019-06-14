NBA總冠軍賽Live》羅利拿17分 暴龍領先勇士

第二節

兩隊這節互有攻勢，卡森斯強打籃下拿2分，西亞卡姆、范維利特投進三分，助暴龍領先5分。勇士靠魯尼、柯瑞連續得分，追到1分差，伊古達拉空中接力灌籃，助勇士以44：43逆轉。

第一節

羅利開賽飆進3顆三分在內，連拿11分，西亞卡姆連投2顆三分，而勇士靠魯尼、伊古達拉各連得4分，目前暴龍以17：12領先。

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K.湯普森連投2顆三分在內，連拿8分，追到2分差。但暴龍後衛范維利特（Fred VanVleet）投進三分，又拉開分差。不過柯瑞傳給籃下的卡森斯（DeMarcus Cousins）拿到2分後，之後他在完成三分打，幫助勇士追到1分差。D.格林得到2分後，助勇士超前比數。

羅利這時投進三分，柯瑞也回敬三分。暴龍伊巴卡（Serge Ibaka）、雷納德投進中距離，助暴龍要回領先。柯瑞切入要到犯規，2罰全進。第一節打完，暴龍以33：32領先。

羅利首節就拿15分，而勇士K.湯普森也得到10分。

暴龍後衛羅利（右）首節拿15分。（今日美國）

暴龍後衛羅利（右）首節拿15分。（今日美國）

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兩隊先發名單：

暴龍先發五人：羅利（Kyle Lowry）、D.格林（Danny Green）、雷納德（Kawhi Leonard）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）

勇士先發五人：柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）、伊古達拉（Andre Iguodala）、D.格林（Draymond Green）、魯尼（Kevon Looney）

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賽前：

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第6戰，衛冕軍勇士今天在主場甲骨文球場迎戰暴龍，力拚把戰局延伸到第7戰；而暴龍則是要全力封王。

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