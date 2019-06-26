仁善小將4場預賽狂敲57分、0失分 闖進LLB世界少棒賽亞太區準決賽

台灣隊在LLB世界少棒賽亞太區資格賽，終場以8比0擊敗塞班島。（桃市教育局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕在韓國首爾舉辦的2019年LLB世界少棒聯盟亞太區少棒錦標賽，台灣少棒代表隊由桃園市大溪區仁善國小組隊參賽，繼分別以16比0、18比0、15比0扣倒紐西蘭、越南、香港獲得三連勝，26日出戰實力不錯的塞班島，派出球質較重的投手陳玄祐先發，飆出6次三振，讓塞班島無法越雷池半步，過程中打線受制於對方先發左投的壓制，仍擊出7支安打，加上精準的選球，共獲得13次保送6局終場結束8比0獲勝，以預賽四連勝晉級27日的準決賽。

塞班島今日派出先發左投，1局上面對台灣隊1、3棒投出保送，台灣隊攻佔1、3壘，再靠捕手失誤推進至2、3壘，可惜未擊出安打，留下2、3壘殘壘；1局下塞班島第2棒擊出投手前滾地，靠著投手處理失誤站上1壘，隨後投手送出2次三振化解危機；2局上台灣隊選手廖宥霖擊出1壘安打率先上壘，第9棒王昱鈞獲得四壞球保送，攻佔1、2壘，棒次輪回第1棒，可惜擊出外野飛球遭接殺，再次留下殘壘；3局上選手陳沛宇獲得四壞保送，下一棒胡楷浩代打觸擊安打，中華隊分別攻佔1、2壘，但打擊還是無法有效串連，第三度留下殘壘=

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直至4局上打者范博凱擊出左外野安打，靠著塞班島投手不穩及選手精準選球獲得保送得分，台灣隊以2比0領先；5局上首位上場打者廖宥霖擊出中外野深遠2壘安打，第7棒范博凱觸身球保送，分佔1、2壘，接著靠捕手連續失誤推進及第9棒王昱鈞適時安打，再得1分，趁著塞班島投手不穩，連續投出2次保送擠成滿壘，再靠著保送、捕手失誤及安打，再進帳5分，終場6局結束，以8比0擊敗塞班島隊晉級準決賽。

總教練紀順彬表示，亞太區資格賽主要對手是另一個分組的南韓隊，勉勵小將們在預賽中好好調整，下一場比賽27日上午8時出戰A組第2名菲律賓隊。

台灣隊在LLB世界少棒賽亞太區資格賽，終場以8比0擊敗塞班島。（桃市教育局提供）

台灣隊在LLB世界少棒賽亞太區資格賽，終場以8比0擊敗塞班島。（桃市教育局提供）

台灣隊在LLB世界少棒賽亞太區資格賽，終場以8比0擊敗塞班島。（桃市教育局提供）

台灣隊在LLB世界少棒賽亞太區資格賽，終場以8比0擊敗塞班島。（桃市教育局提供）

台灣隊在LLB世界少棒賽亞太區資格賽，終場以8比0擊敗塞班島。（桃市教育局提供）

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