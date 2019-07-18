瓊斯盃》台灣白「拉近」與日本的距離 主帥桑茂森給肯定

台灣白落敗。（記者陳志曲攝）





〔記者吳孟儒／新北報導〕2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽今天移師新莊體育館續戰，台灣白隊今出戰日本隊，雖最終以60：68惜敗，吞下4連敗，但教練桑茂森認為，子弟兵在防守上的進步有目共睹。

林庭謙急停跳投，他攻下全隊最高的14分。（記者陳志曲攝）

白隊今天出戰陣中不少歸化球員與混血球員的日本隊，開賽展現強烈奪勝企圖心，攻守表現積極，兩軍一路僵持不下，白隊在中場前靠著壓哨球逆轉戰局，以34：33領先。

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易籃再戰，白隊裡外配合默契佳，讓日本隊防不勝防，頻頻踢到鐵板，但末節開局卻陷入得分乾旱期，被拉出一波7：2的攻勢，曾祥鈞雙手暴扣全場歡呼，帶起白隊士氣，惜最後2分鐘決勝時刻狀況百出，關鍵防守籃板失手，進攻又發生失誤，終場以8分差吞敗。

台灣白曾祥鈞雙手爆扣。（記者陳志曲攝）

台灣白以林庭謙的14分最佳，曾祥均11分、8籃板居次，吳 家駿拿8分；日本隊的安藤誓哉12分最高，安藤周人奪10分，目前戰績為4勝1敗。

雖白隊最後反撲功虧一簣，但主帥桑茂森透露，加上7月的移地訓練練習賽，這是雙方第3度交手，前2次落敗的輸分都超過15分，今天防守看出成效，場場都在進步，將分差壓在個位數，「我們拉近與日本隊的距離。」被問及若再次碰頭能否一舉奪勝，曾祥鈞笑說：「應該會吧！」

吳家駿進攻籃框。（記者陳志曲攝）

曾祥鈞（左）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

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