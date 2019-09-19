歐冠》萊萬效力拜仁200球達陣！ 拜仁首戰3球輕取紅星

本場萊萬多夫斯基攻進效力拜仁以來的第200顆進球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠小組賽B組賽事，德甲霸主拜仁慕尼黑於主場迎戰來自塞爾維亞的貝爾格勒紅星，「波蘭神鋒」萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）全場踢進1球，這是他效力拜仁以來的第200顆進球，由於兩隊實力懸殊，終場拜仁以3：0輕取紅星，拿下小組賽開門紅。

比賽第34分鐘，克羅埃西亞前鋒佩利希奇（Ivan Perišić）在禁區外左路傳中，中路插上的法國前鋒柯曼（Kingsley Coman）直接用「鯉魚躍龍門」的方式頭頂攻門，幫助拜仁先馳得點，半場結束拜仁就靠這顆進球取得1：0暫時領先。

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比賽第80分鐘，萊萬利用紅星球員在解圍時的小混亂，將球補進球門內，幫助拜仁取得2球優勢。比賽第91分鐘，球賽終了前穆勒（Thomas Muller）再用一顆進球錦上添花，最終拜仁以3：0大勝紅星，全取3分積分。

今日重點賽程尚有，同組的英超新興強權熱刺，作客雅典率先取得2球領先，但後續被奧林匹亞克斯連下兩城逼和，兩隊以2：2坐收。此外英超衛冕冠軍曼城作客礦工主場，依舊展現強大實力以3：0踢館成功。

萊萬於2014年自「小蜜蜂軍團」多特蒙德轉隊加盟拜仁，轉隊至拜仁後已獲德甲5連霸。萊萬在拜仁的200顆進球已是隊史第4多的選手，同時也是外國選手中進球數最多的。

隊史進球排在萊萬前頭的有「轟炸機」穆勒（Gerd Muller）相當誇張的564球、魯梅尼格（Karl-Heinz Rummenigge）的218球和奧爾豪瑟（Rainer Ohlhauser）的215球，萊萬要追過奧爾豪瑟及魯梅尼格的進球數看來只是時間問題，至於穆勒的紀錄對於已屆31的萊萬來說要打破的機率極低。

歐冠小組賽首輪賽事戰績（主隊名稱在前）

小組 對戰組合1 對戰組合2 A 大巴黎3：0皇馬 布魯日0：0加拉塔薩雷 B 拜仁3：0紅星 奧林匹亞克斯2：2熱刺 C 發電機4：0亞特蘭大 礦工0：3曼城 D 馬競2：2祖文特斯 勒沃庫森1：2火車頭 E 薩爾茲堡紅牛6：2亨克 拿坡里2：0利物浦 F 多特蒙德0：0巴薩 國際米蘭1：1斯拉維亞 G 里昂1：1澤尼特 本菲卡1：2萊比錫紅牛 H 切爾西0：1瓦倫西亞 阿賈克斯3：0里爾

柯曼（圖右）「鯉魚躍龍門」頭槌破網。（美聯社）

穆勒（圖左）攻進全隊本場第3球，替球隊鎖定勝局。（路透社）

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