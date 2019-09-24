足球》一席勁裝出席典禮！ 拉皮諾獲頒FIFA最佳女球員

幫助美國完成女子世界盃2連霸的拉皮諾，榮獲2019年FIFA最佳女子球員。（路透社）
〔體育中心／綜合報導〕FIFA各獎項陸續出爐，除了最佳男子球員被梅西奪得外，最佳女子球員獎項由美國女子足球隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）斬獲，最佳男教練由利物浦主帥克洛普（Jürgen Klopp）拿下，最佳女教練則是由美國女足主帥艾利斯（Jill Ellis）奪得。
今年率領美國完成女子世界盃2連霸的「美國隊長」拉皮諾，擊敗國家隊隊友摩根（Alex Morgan）和英格蘭女將布隆澤（Lucy Bronze）拿下FIFA最佳女球員獎項。此外美國隊教練艾利斯也一併收下最佳女子教練獎項，美國顯然為今年FIFA女子獎項中的最大贏家。
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美國女足主帥艾利斯，斬獲最佳女教練獎項。（法新社）
最佳男子教練由德國籍且執教英超豪門利物浦的克洛普所拿下，他率領利物浦於上賽季歐冠盃封王，拿下隊史第6座歐冠獎盃。克洛普力退拿下英格蘭國內三冠王的曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola），以及熱刺主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）收穫此年度大獎。
克洛普收下最佳男教練一獎。（法新社）
FIFA最佳男子門將由利物浦的巴西門神貝克（Alisson Becker），擊敗巴薩的史特根（Marc-Andre ter Stegen）和曼城的艾德森（Ederson Santana de Moraes）所拿下。女子最佳門將則是由荷蘭的門神范韋恩達爾（Sari van Veenendaal）拿下。
利物浦門將貝克拿下最佳守門員獎項。（歐新社）
FIFA 2019最佳11人陣容：
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得獎者
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位置
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效力球隊
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國籍
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貝克
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守門員
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利物浦
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巴西
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德萊特（Matthijs de Ligt）
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後衛
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阿賈克斯／祖文特斯
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荷蘭
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范戴克（Virgil van Dijk）
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後衛
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利物浦
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荷蘭
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拉莫斯（Sergio Ramos）
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後衛
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皇馬
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西班牙
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馬塞洛（Marcelo）
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後衛
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皇馬
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巴西
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阿扎爾（Eden Hazard）
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中場
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切爾西／皇馬
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比利時
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莫德里奇（Luka Modrić）
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中場
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皇馬
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克羅埃西亞
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德榮（Frenkie de Jong）
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中場
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阿賈克斯／巴薩
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荷蘭
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姆巴佩（Kylian Mbappé）
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前鋒
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巴黎聖日耳曼
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法國
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C羅（Cristiano Ronaldo）
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前鋒
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祖文特斯
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葡萄牙
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梅西
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前鋒
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巴薩
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阿根廷
效力匈牙利聯賽的18歲小將茲索里（Daniel Zsori）靠著「倒掛金鉤」絕殺美技，擊敗新科FIFA最佳球員梅西和哥倫比亞中場奎因特羅（Juan Quintero）的精彩進球，榮獲2019年FIFA普斯卡斯獎（FIFA Ferenc Puskás Award）。
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匈牙利18歲小將茲索里贏得今年普斯卡斯獎。（路透社）