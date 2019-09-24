足球》一席勁裝出席典禮！ 拉皮諾獲頒FIFA最佳女球員

幫助美國完成女子世界盃2連霸的拉皮諾，榮獲2019年FIFA最佳女子球員。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕FIFA各獎項陸續出爐，除了最佳男子球員被梅西奪得外，最佳女子球員獎項由美國女子足球隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）斬獲，最佳男教練由利物浦主帥克洛普（Jürgen Klopp）拿下，最佳女教練則是由美國女足主帥艾利斯（Jill Ellis）奪得。

今年率領美國完成女子世界盃2連霸的「美國隊長」拉皮諾，擊敗國家隊隊友摩根（Alex Morgan）和英格蘭女將布隆澤（Lucy Bronze）拿下FIFA最佳女球員獎項。此外美國隊教練艾利斯也一併收下最佳女子教練獎項，美國顯然為今年FIFA女子獎項中的最大贏家。

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美國女足主帥艾利斯，斬獲最佳女教練獎項。（法新社）

最佳男子教練由德國籍且執教英超豪門利物浦的克洛普所拿下，他率領利物浦於上賽季歐冠盃封王，拿下隊史第6座歐冠獎盃。克洛普力退拿下英格蘭國內三冠王的曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola），以及熱刺主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）收穫此年度大獎。

克洛普收下最佳男教練一獎。（法新社）

FIFA最佳男子門將由利物浦的巴西門神貝克（Alisson Becker），擊敗巴薩的史特根（Marc-Andre ter Stegen）和曼城的艾德森（Ederson Santana de Moraes）所拿下。女子最佳門將則是由荷蘭的門神范韋恩達爾（Sari van Veenendaal）拿下。

利物浦門將貝克拿下最佳守門員獎項。（歐新社）

FIFA 2019最佳11人陣容：

得獎者 位置 效力球隊 國籍 貝克 守門員 利物浦 巴西 德萊特（Matthijs de Ligt） 後衛 阿賈克斯／祖文特斯 荷蘭 范戴克（Virgil van Dijk） 後衛 利物浦 荷蘭 拉莫斯（Sergio Ramos） 後衛 皇馬 西班牙 馬塞洛（Marcelo） 後衛 皇馬 巴西 阿扎爾（Eden Hazard） 中場 切爾西／皇馬 比利時 莫德里奇（Luka Modrić） 中場 皇馬 克羅埃西亞 德榮（Frenkie de Jong） 中場 阿賈克斯／巴薩 荷蘭 姆巴佩（Kylian Mbappé） 前鋒 巴黎聖日耳曼 法國 C羅（Cristiano Ronaldo） 前鋒 祖文特斯 葡萄牙 梅西 前鋒 巴薩 阿根廷

效力匈牙利聯賽的18歲小將茲索里（Daniel Zsori）靠著「倒掛金鉤」絕殺美技，擊敗新科FIFA最佳球員梅西和哥倫比亞中場奎因特羅（Juan Quintero）的精彩進球，榮獲2019年FIFA普斯卡斯獎（FIFA Ferenc Puskás Award）。

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匈牙利18歲小將茲索里贏得今年普斯卡斯獎。（路透社）

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