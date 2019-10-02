博士運動員專題》職棒第一人！馮勝賢寒窗苦讀十年

中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／專題報導〕頂尖職業球員從小就專注於術科，生活大部分的時間都奉獻在球場，但退役後仍有不少球員重返杏壇，更有人一舉攻讀博士。昔日職棒「二代象」的主力二壘手馮勝賢，前達欣當家射手，有「中距離教科書」之稱的許智超，不約而同於今年拿到博士學位，馮勝賢更是職棒選手的第一人，《自由體育》也專訪博士國手，了解他們如何從運動明星，轉換跑道，踏入最高領域的學術殿堂。

現任全國棒球協會秘書長、飛鏢協會會長「老邦」馮勝賢，在2007年卸下球員身分後，決定至國立體育大學攻取博士學位，未料前4年考試都落榜，最後花了10年才於今年拿到博士學位。

請繼續往下閱讀...

老邦有感而發，「拿到博士的那一刻，比贏得總冠軍還雀躍，職棒球季年復一年，每個球季都是新的開始；但博士學歷如同十年磨一劍，當你完成了，這個頭銜將一輩子跟隨你；而我也完成了對母親和自我的承諾。」

馮勝賢為早產兒，出生後雙腳膝蓋內彎，必須靠枴杖和輔助器才能行走，直到5歲才完成矯正，並靠著加倍的努力，踏上職棒圈。深知行動不便與早產兒的辛苦，退役後便積極到校園巡迴演講，希望用自己的故事，鼓勵更多人，連博士論文的題目都未選擇熟悉的棒球，而是針對早產兒進行研究，是高難度自我挑戰。

馮勝賢。（資料照，記者林正堃攝）

馮勝賢未靠體育加分考進博士班，也與一般生一同學習，課業壓力繁重，他表示，「博士班初期還在義大擔任教練，常要搭夜車趕回台北上課；之後與義大合約到期，當時沒工作，也沒有多餘的資金，整整寄宿在朋友家一年，體會寒窗苦讀的辛勞。」

為了讀大量的英文文獻和發表，馮勝賢特地聘請外籍家教，但仍吃足苦頭，「博士班規定4次論文發表中有一次必須全英文，當時為了準備到南韓的研討會，花了超過三個月，幾乎用死背的方式才通過；學術英文跟一般的對話大不同，過程中壓力很大，且數度萌生放棄念頭，但協同指導教授張育愷不斷鼓勵我，才撐過最艱難的時期。」

10年苦讀總算一圓博士夢，馮勝賢成為台灣史上第一個擁有職棒資歷的博士。他認為，人生在每一個領域都會遇到挫折。在1999年攸關奧運參賽權的亞錦賽，因漏接導致台灣隊輸球，也成為全民公敵，但沉澱心情後，繼續苦練守備，再重新贏得球迷的信任；念博士也一樣，經歷無數次的挫折，跌倒後再站起來，最終才能品嘗到成功的果實。

馮勝賢。（資料照，記者林正堃攝）

相關閱讀：

博士運動員專題》「中距離教科書」成學霸 許智超跨海拿學位

博士運動員專題》籃壇傳奇博士不是鄭志龍！東方介德帶國家隊還能苦讀８小時

博士運動員專題》誰說運動員頭腦簡單？「俠客」歐尼爾統治禁區也當博士

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法