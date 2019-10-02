博士運動員專題》籃壇傳奇博士不是鄭志龍！東方介德帶國家隊還能苦讀８小時

東方介德。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者廖聿偉／專題報導〕頂尖職業球員從小就專注於術科，生活大部分的時間都奉獻在球場，但退役後仍有不少球員重返杏壇，更有人一舉攻讀博士。昔日職棒「二代象」的主力二壘手馮勝賢，前達欣當家射手，有「中距離教科書」之稱的許智超，不約而同於今年拿到博士學位，馮勝賢更是職棒選手的第一人，《自由體育》也專訪博士國手，了解他們如何從運動明星，轉換跑道，踏入最高領域的學術殿堂。

職籃CBA時期裕隆隊看板球星東方介德，退役後於2005年錄取國立體大教練研究所博士班，苦讀9年，成為籃壇首位取得博士學位的籃球國手，更是後輩學習的楷模。「鳥總」許智超就因此受到啟發，加入籃球國手博士的行列。

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53歲的東方介德是職籃元年的年度MVP，生涯多次入選國家隊，退役後曾擔任過裕隆隊的教練和顧問，也曾多次成為國家隊教練，籃球資歷豐富。之後在大學兼課，受到現任台灣師範大學運動與休閒學院院長季力康的鼓舞，準備了一年半才錄取，也踏上博士之路。現在則於東吳大學體育室擔任主任。

NBA名人堂球星姚明（左）來台與東吳體育室主任、前國手東方介德（右）致贈球衣。（資料照，記者簡榮豐攝）

東方介德表示，以前念書的年代，網路還不方達，看英文文獻都要查字典，且隔行如隔山，下了很大的苦心。「我永遠記得教授的鼓勵，每天一定要讀8小時的書，就像打籃球一樣，習慣、熟悉後，就能駕輕就熟。」

2006年，東方介德擔任國家隊教練，為了貫徹每天8小時的讀書計畫，球賽結束後就在飯店苦讀，且五點就起床念書，他笑說，「當年總教練李雲光是我的室友，還以為我整夜沒睡，他睡前和睡醒，都看到我在念書。我就是靠著一股堅持，勤能補拙，我的博士學位是一點一滴累積而來的。」

運動員是否應該重返校園深造，東方介德認為，「球員的腦袋都很靈活，只要找到人生方向，努力不懈，條條大路通羅馬，讀書並非唯一選項。我就很佩服林志傑，即使已經37歲，但仍不斷再進步，堅持於籃球路上，繼續發光發熱。」

東方介德（左）。（記者廖瑞祥攝）

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