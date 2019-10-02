博士運動員專題》「中距離教科書」成學霸 許智超跨海拿學位

許智超。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／專題報導〕頂尖職業球員從小就專注於術科，生活大部分的時間都奉獻在球場，但退役後仍有不少球員重返杏壇，更有人一舉攻讀博士。昔日職棒「二代象」的主力二壘手馮勝賢，前達欣當家射手，有「中距離教科書」之稱的許智超，不約而同於今年拿到博士學位，馮勝賢更是職棒選手的第一人，《自由體育》也專訪博士國手，了解他們如何從運動明星，轉換跑道，踏入最高領域的學術殿堂。

擁有「中距離教科書」美譽的「鳥總」許智超，球員生涯經歷過職籃CBA時期，也曾入選亞運、亞錦賽和瓊斯盃國手，退役後擔任過SBL達欣、金酒和台銀總教練，現在則兼任中州科大和青年高中主帥，籃球生涯精彩；如今又多了一個身份，經歷四年的苦讀，今年在蘇州大學取得教育學博士學位，人生履歷再添一筆。

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許智超是國內第二位既入選過國家隊，又能取得博士學位的球員，他表示，「念書對我而言比打球難上數十倍，從小就專注於籃球訓練，也已駕輕就熟，但唸書是完全不同領域，能文能武並不容易。」

許智超球員時期效力達欣。（資料照，記者羅沛德攝）

在2012年擔任達欣總教練時期，許智超就已經萌生重返校園的念頭，並與現任SBL富邦勇士總教練許晉哲，和UBA國立體大教練桑茂森一起到國立體大攻讀碩士學位，開啟求學之路。

憶起念博士的心路歷程，許智超坦言，可用蠟燭多頭燒來形容，擔任教練、寫論文，還要找教授面談，常必須坐飛機往返，所以時間控管很重要。

許智超認為，念博士最大的困難是要翻閱大量文獻，最後還要跑統計，並將數據轉換成研究結果，需花費大量的時間；相較起來，口頭報告和發表則較輕鬆，畢竟常參加記者會，面對人群完全不會怯場。

攻讀博士五年遇到很多貴人，許智超表示，正所謂天助、自助，當一個人有企圖心去完成一件事，並全力以赴，自然會遇到貴人相助。現在回想起拿到博士學位的那一刻，內心還是感到「Amazing!」

達欣隊許智超（左）。（資料照，記者王敏為攝）

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