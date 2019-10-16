晴時多雲

國民橫掃紅雀隊史首度前進世界大賽 今日MLB戰績

2019/10/16 11:27

國聯冠軍系列賽G4，賽前已取得3連勝的國民本役再以7：4擊退紅雀，以4連勝橫掃之姿拿下國聯冠軍，這也是國民隊史首度前進世界大賽。（今日美國）

太空人4：1洋基

紅雀4：7國民

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