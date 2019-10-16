國聯冠軍系列賽G4，賽前已取得3連勝的國民本役再以7：4擊退紅雀，以4連勝橫掃之姿拿下國聯冠軍，這也是國民隊史首度前進世界大賽。（今日美國）
國民橫掃紅雀隊史首度前進世界大賽 今日MLB戰績
2019/10/16 11:27
歡迎加入【自由體育】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
- MLB》國民橫掃紅雀奪首座國聯冠軍 隊史首闖世界大賽
- MLB》柯爾招牌武器險失靈 太空人捕手讚洋基打線難纏
- MLB》紐約球迷又現脫序行為！ 瑞迪克砲轟洋基無作為
- MLB》史卡格和高層被爆都嗑藥 天使知情不報恐遭重罰
- MLB》季後賽瘋狂三振機器！ 柯爾締史上第三飆K紀錄（影音）
- MLB》鬼神柯爾7局7K無失分封鎖洋基 太空人系列賽領先
推薦新聞
-
MLB》洋基40號王牌投球動作遭破解？ A-ROD點出關鍵2019/10/16 11:44
-
NBA》15.3億也無動於衷？ 國王後衛：不急著續約2019/10/16 11:40
-
MLB》看球看到被捕！ 太空人迷出手巴洋基迷的頭2019/10/16 11:23
-
足球》國際比賽週傷病頻傳 皇馬當家中場也傷了2019/10/16 09:58
-
MLB》史卡格和高層被爆都嗑藥 天使知情不報恐遭重罰2019/10/16 08:57