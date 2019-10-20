全運會》好貴的4秒鐘！ 文姿云恍神損失近60萬

文姿云最後四秒遭逆轉，四連霸夢碎。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕雅加達亞運空手道金牌女將文姿云，今在全運會女子空手道第二量級決賽最後4秒遭逆轉，只拿下銀牌，四連霸夢碎。

文姿云目前在女子空手道55公斤級穩居世界第二，在奧運保障名額內，未料全運會卻在最後4秒遭逆襲，爆冷跌落后座。

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賽後她難掩落寞地表示，「將近一年未在台灣比賽，心情比國際賽還緊張，可能因此失去專注力，才會犯下致命失誤。這場比賽是很好的警惕，提醒我每分每秒都要更謹慎。」

「我的頭上滿是烏雲！」文姿云心情低落，因為最後這四秒，讓她損失慘重。

根據台北市全運會的獎金制度，金牌選手能獲得30萬獎金，每月補助2.2的訓練補助金（補助2年至下屆全運會截止），連霸獎金20萬，之後逐次連霸加2萬元。若文姿云本次奪冠，將獲得108.8萬元。

但本屆全運會文姿云最後4秒遭逆轉，銀牌獎金15萬，每月訓練補助費1.5萬，總共拿下51萬，比拿下金牌足足少了57.8萬，難怪賽後她只能苦笑表示，「之後要吃少一點了！」

文姿云最後四秒遭逆轉，四連霸夢碎。（記者廖聿偉攝）

文姿云最後四秒遭逆轉，四連霸夢碎。（記者廖聿偉攝）

南投縣許瑋寧意外擊敗文姿云後，情緒亢奮地不斷吼叫。（記者廖聿偉攝）

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