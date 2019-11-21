MLB》值得期待！ 美媒點名洋基下季4大投手新秀

（左起）洋基隊賈西亞與阿布瑞尤。（圖片取自SNY）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊的農場在眾多排名當中幾乎都被視為中庸等級，雖然今年簽下第一名的超級大物多明格茲（Jasson Dominguez），但16歲的他也還在低階層級，就和其他令人興奮的新秀一樣還沒辦法馬上到大聯盟做出貢獻，但《SNY》記者依舊整理出下個球季有望升上大聯盟，並為球隊做出貢獻的4位洋基隊新秀。

《SNY》作家Danny Abriano首先點名洋基隊頭號新秀賈西亞（Deivi Garcia），5呎9吋的他在去年僅花了71.1局就在2A與3A合計狂飆120次三振，並在季中交易大限前成為眾多球隊希望追求的籌碼之一。雖然他在上3A之後遇到了一些挫折，但預計他下個賽季還是會從3A出發，如果賈西亞能順利征服3A，很可能在季中就被洋基隊升上大聯盟進行初登板，成為先發或者牛棚的生力軍。

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洋基隊頭號新秀賈西亞（資料照，法新社）

阿布瑞尤（Albert Abreu）（右投）：24歲的阿布瑞尤曾一度是洋基隊的第三號新秀，但在2019年下滑至第六名，今年留下4.28的防禦率與1.61的WHIP，他在2017年繳出精彩的表現，這兩年卻因為控球出現問題導致成績不佳，但他的球質仍在，因此如果阿布瑞尤能夠好好的利用這項優勢，那麼他很快就能被升上去。

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尼爾森（Nick Nelson）（右投）：尼爾森是洋基隊農場第14號新秀，23歲的他今年在洋基隊89.2局的投球當中繳出2.81的防禦率，送出114次三振（先發17場、後援1場），大聯盟球探報告指出，洋基隊可能會將他以先發投手的身分培養，但他如果能夠登上大聯盟的話，將可以用後援投手的身分做出貢獻，他今年也在3A先發了4場比賽。

金恩（Michael King）（右投），金恩今年上半季因為右手肘壓力反應缺席許多比賽，他在3A投23.2局（3場先發、1場後援）送出28K，留下4.18的防禦率以及1.10WHIP的成績，並在赫曼（Domingo German）因為行政假離開後被叫上大聯盟，留下1場出賽，主投2局無失分的表現，Abriano認為，他開季有可能與賈西亞和尼爾森一起留在3A，不過由於他已經在40人名單當中，因此如果洋基隊需要先發投手，金恩很可能會是球隊的首選。

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