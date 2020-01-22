電競》首闖LSC例行賽 大同寶寶隊最期待打中州、萬能（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣人壽LSC第三屆校園聯賽即將在三月底迎接例行賽，其中大同寶寶隊首屆參賽便突圍小組賽，於大專院校B組以9勝3負壓過靜宜聖徒羊、以第二名之姿前進例行賽，實力可說強悍。LSC團隊也來到位於台北精華地帶的大同大學校園進行採訪，讓「中野核心」林柏毅（ID：勇者鬥笨貓QUQ）、孫鼎鉉（ID：大同嗨彼得）好好地向大家介紹這支隊伍。

大同寶寶隊首次參賽就闖進台灣人壽LSC例行賽，實力不容小覷。（TESL提供）

大同寶寶隊在小組賽開季一度取得五連勝佳績，中路林柏毅更在首輪對上亞洲銜尾蛇拿出「翱銳龍獸」、表現驚豔全場，直到強碰靜宜聖徒羊才中斷連勝，但畢竟初登舞台，隨著《英雄聯盟》於去年11月第三周增加龍魂的季前版本更新後，大同寶寶隊隨即遭逢挫敗，連敗給臺體藍盾隊、嶺東金鷹隊，排名一度從榜首落到第四名。

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大同寶寶隊中路選手林柏毅（ID：勇者鬥笨貓QUQ）。（TESL提供）

「或許是因為當時有約J Team二隊、城市蒼鷹隊等實力較強的隊伍團練，卻被打爆讓信心受影響。」擔任隊長的孫鼎鉉表示，季前改版雖有研究META角，但隊員配合起來較為生疏，卻仍在比賽硬拿，才會連戰連敗，直到12月初對上黎明火鳳凰時以擅長MAIN角應戰，不再執著META角，隊伍狀態才逐漸回穩，自此連勝至小組賽結束。

「可能是有前面五連勝的勝場基礎，那三連敗期間團隊心態還行。」孫鼎鉉表示，不管勝敗團隊一起承擔，贏了不會說都是誰在CARRY，輸了也不會吵架或是針對誰「這把打得那麼差」；不過此刻也遭林柏毅吐槽，直言孫當時就是硬要玩META角歐拉夫，「我們也相信他，又是隊長，就讓他試試看，試的結果就是越挫越敗（笑）」。

大同寶寶隊打野選手孫鼎鉉（ID：大同嗨彼得）。（TESL提供）

現為台灣人壽LSC賽評、萬能雄獅隊教練ZOD曾點出大同寶寶隊「打法過於單一且偏打後期陣容易被針對」。對此，兩位選手認為隊伍一定要在例行賽前強化選手角色池，才能選出更多元的陣容，林柏毅更坦言上下兩路對線較弱且過於依賴中野跑線支援，兩路必須更加強打線實力，唯有不崩線才能在擅長的中期團戰打出東西來。

總計十周小組賽下來，林柏毅表示他很享受官方比賽轉播、被鎂光燈關注的感覺，「有機會證明自己實力，把學校打出名氣」；孫鼎鉉也笑稱，自從參與台灣人壽LSC後，打RANK還會被同場玩家認出來，有褒有貶，若他打不好會被嘴「原來大同都這樣」，若打得好也會被稱讚「我都有看你們比賽」，這是以前根本不可能發生的事，「打比賽也是有些成就感，就算被嘴也會覺得至少大家都認識我啦」！

林柏毅與孫鼎鉉組成的中野連動可說是大同寶寶隊的進攻核心。（TESL提供）

台灣人壽LSC例行賽即將在三月底開打，孫鼎鉉非常期待與種子校隊交手，最期待打萬能雄獅隊與中州奇林俠，後者曾在大專盃碰頭過，當時大同可說是被中州中路BaBa一人打爆；至於林柏毅則是想與城市蒼鷹隊與靜宜聖徒羊交手，前者的選手很常在積分場遇到，後者則是單純想報小組賽輸掉一場之仇。

最後我們也不免俗地問本屆期許，兩位選手一致把目標訂在打進季後賽。孫鼎鉉總結說道：「劍指冠軍、目標進季後賽，能夠進季後賽對我們來說就是滿大的回饋。」

台灣人壽LSC第三屆校園聯賽例行賽將於三月底開打。（TESL提供）

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