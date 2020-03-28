NBA》網傳歷史前十球員排名 歐尼爾有話要說

「俠客」歐尼爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕幫NBA球星排名一直是讓球評及球迷津津樂道的事，儘管時空背景以及年代不同，大家還是會去比較誰才是聯盟有史以來最偉大的球員，最近就有一份排名名單，成功吸引到了「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的目光。

這份名單中「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）為榜首，而現役球員僅有一位上榜，就是目前效力於洛杉磯湖人隊的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），而俠客本人則是排在第八位，他本人相當榮幸能入選歷史前十，不過也認為兩位前輩傳奇中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）及羅素（Bill Russell）都應該排在他前面。

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身為歷史上最偉大的中鋒之一，歐尼爾從小就高人一等，在11歲時身高就達194公分，還有朋友家長因他在球場上太過「顯眼」而要求要看他身分證，他初進聯盟時驚人的天賦一覽無疑，首年就以23.4分、13.9籃板的可怕數據拿下年度最佳新秀，總是在場上對自己充滿自信的他，對於這些中鋒前輩賈霸及羅素等人非常的尊敬，每每提到他們總認為老大哥們更加優秀。

歐尼爾在NBA征戰了20個球季，巔峰時期的他在禁區可是讓各隊聞風喪膽，不過罰球是他一直以來的罩門，生涯罰球命中率僅5成27，比他的投籃命中率還低，他自己就曾說罰球不準是上帝要提醒他沒有人是完美的。

近期流出的歷史前十球員排名。（取自推特）



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