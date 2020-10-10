法網》波蘭首座大滿貫冠軍！史威雅蒂強壓澳網新后凱寧

史威雅蒂法網封后，成為首位在大滿貫奪冠的波蘭球員。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020年法國網球公開賽女單冠軍戰，上演新生代「青春對決」，19歲的非種子史威雅蒂（Iga Swiatek）延續超級黑馬銳氣，6：4、6：1爆冷扳倒了今年初澳網新科冠軍的美國第4種子凱寧（Sofia Kenin），榮膺史上首位大滿貫封后的波蘭人，獨享160萬歐元（約5530萬台幣）冠軍獎金。

史威雅蒂去年法網處女秀殺入16強，今年捲土重來，更一路過關斬將，目前女單僅居54席的她，不但是電腦排名後法網爭后最低席次，更跌破專家眼鏡7連勝、1盤未失強勢攻頂，包括次輪淘汰我國謝淑薇、16強横掃前球后的羅馬尼亞頭號種子哈勒普（Simona Halep）、以及搶下決賽等精彩表現，都讓各界驚豔。

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史威雅蒂成為首位在大滿貫奪冠的波蘭球員。（歐新社）

氣勢如日中天的史威雅蒂，在巴黎羅蘭加洛斯一戰成名，不但超越1939年法網女單亞軍的耶德杰喬絲卡（Jadwiga Jedrzejowska）、2012年溫布頓女單亞軍的拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska）等同胞前輩，成為波蘭史上戰績最佳的未來希望，而且2001年5月31日出生的她還未滿20歲，前途不可限量。

初生之犢的史威雅蒂，開賽氣勢如虹，第2局率先突破3：0領先，儘管熱機稍慢的凱寧及時回穩，第5局回破一口氣倒趕3局咬上，不過史威雅蒂第8局起「互破大戰」中雙破壓制對手，順勢先馳得盤。次盤凱寧全力反撲，破了對手第1個發球局，但自己也未能保發，左大腿內側已有貼布的她，還在第4局申請傷停包紮，但第2發得分率欠佳的狀況依舊，再被打順手的史威雅蒂接連突破，豪奪6局鎖定勝利。

年僅21歲的凱寧，在南半球墨爾本初嚐大滿貫奪冠滋味後，先前美網也挺進16強，如今自認最不拿手的法網又有所突破，首度躋身決賽，但最終受傷勢影響功虧一簣，無緣囊括雙料大滿貫后冠，成為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響下本季最大贏家。

史威雅蒂。（歐新社）

史威雅蒂。（歐新社）

史威雅蒂法網封后。（路透）

凱寧。（法新社）

凱寧受傷勢影響功虧一簣。（路透）

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