法網》「又開心又難過」西西帕斯激鬥5盤不敵喬帥這樣說

〔體育中心／綜合報導〕法網男單4強戰，22歲的希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天清晨激鬥3小時54分，最後5盤不敵球王喬科維奇，無緣生涯首闖大滿貫決賽，賽後西西帕斯表示，「開心又難過。」

「今天對我來說本來可以是更好的結局，Novak（喬科維奇）再次證明他是了不起的運動員，以及他的能力有多好，他是我一生遭遇最強大的對手之一，我要致上敬意。」西西帕斯表示。

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他還表示此役有件事情讓他很後悔，「我在前兩盤嘗試不同打法，這是一場災難，讓喬科維奇這樣的偉大球員拿到兩盤，我真希望自己沒有這麼做，而僅僅保持自己平常的球感並嘗試主導比賽。在第三盤我改變策略，回到我原本的球風變得積極，這有助於改變比賽情勢。」

西西帕斯認為自己「打出不可思議的逆境球」，他說：「除了第五盤外，我認為當時自己身體沒有準備好，真的沒有任何體力。」他承認自己在羅馬大師賽遭受的腳傷復發，「很難以鬥志和戰鬥精神結束比賽。儘管如此，我還是盡力了，我很開心自己扳回2盤，盡最大努力延長戰線。」

西西帕斯此役發出7記Ace領先喬科維奇的5記，致勝球52記則輸給喬科維奇的56記，非受迫性失誤56次也比喬帥的50次多一些。

西西帕斯去年澳網16強打敗費德爾一舉成名，他表示，自己現在已和當時不一樣了，「去年澳網時我還只是個孩子，現在更像是個大人，思考變得更成熟，體能有進步，閱讀比賽能力也更好，也能在球場上更放鬆。」

西西帕斯。（路透）

西西帕斯。（路透）

喬科維奇。（美聯社）

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